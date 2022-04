PSG Mercato : C'est fait, Sergio Ramos a pris sa décision pour son futur

Publié par Thomas le 12 avril 2022 à 15:26

PSG Mercato : Annoncé sur le départ du Paris SG ces dernières semaines, Sergio Ramos a fait une annonce forte sur son avenir.

PSG Mercato : Sergio Ramos souhaite rester encore longtemps à Paris

Arrivé avec l’étiquette de superstar en défense l’été dernier, Sergio Ramos aura finalement connu une longue traversée du désert au Paris Saint-Germain. Enchaînant blessure sur blessure, l’international espagnol n’a disputé que 7 rencontres chez les Rouge et Bleu, dont aucune en Ligue des Champions, compétition où il devait apporter son expérience.

Face à ce bilan désastreux, mêlé à un âge avancé, le défenseur central était au centre de nombreuses spéculations sur son avenir, à un an de la fin de son bail au PSG. Selon plusieurs médias espagnols, Sergio Ramos serait poussé vers la sortie par Leonardo et son staff, qui s’agaceraient de voir son état physique ne jamais s’améliorer. Alors que certaines sources affirment des prises de contacts entre le joueur et des clubs de MLS, ce dernier a fait une sortie médiatique forte ce mardi, tordant le cou au passage à de potentielles rumeurs de départs.

Interrogé par Prime Vidéo sur son avenir, Sergio Ramos a déclaré vouloir poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain, et ce, malgré une première saison délicate. « J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré », a annoncé le défenseur central.

Sergio Ramos, une fin de saison pour se montrer

Titulaire face au Clermont Foot ce week-end pour la première fois depuis plus de deux mois, Sergio Ramos compte bien profiter des dernières échéances du championnat pour prouver qu’il n’est pas une erreur de casting. Plutôt convaincant lors de ses rares apparitions cette saison, le défenseur espagnol pourrait pousser Mauricio Pochettino à faire tourner en charnière centrale ces prochaines semaines, voire à utiliser une défense à trois. Pour rappel, l’idée d’un système à trois axiaux avait été évoqué par certains cadres du vestiaire, il y a quelques mois, pour offrir plus de liberté aux latéraux Hakimi et Mendes.