FC Lorient Mercato : C'est fait, deux signatures actées au FCL !

Publié par Nicolas le 05 août 2022 à 16:59

FC Lorient Mercato : À deux jours de la reprise pour les Merlus, le FCL vient de boucler deux belles signatures dans son effectif.

FC Lorient Mercato : Théo Le Bris prolonge au FCL

Le FC Lorient vient d'annoncer officiellement la prolongation de Théo Le Bris. Âgé de 19 ans, le jeune milieu de terrain a signé un nouveau contrat chez les Merlus jusqu'en juin 2026. Une superbe nouvelle pour le milieu lorientais qui a honoré cet été sa toute première sélection en Équipe de France U20.

Arrivé au centre de formation de Lorient lors de la saison 2017/2018 en provenance du Pôle Espoirs de Ploufragan, Le Bris a disputé 36 rencontres en trois saisons avec la réserve des Merlus. En décembre 2021, le jeune milieu de terrain avait signé son premier contrat professionnel avec le club morbihannais puis avait participé à 4 rencontres de Ligue 1.

FC Lorient Mercato : Le FCL prolonge aussi Pablo Pagis

Après la prolongation de Théo Le Bris, le FCL a également officialisé la prolongation de Pablo Pagis, 19 ans, attaquant et auteur d’un triplé avec la réserve en match amical le week-end dernier. Le contrat du buteur s'étend désormais jusqu'en juin 2026. Pagis est arrivé au centre de formation du FC Lorient lors de la saison 2018/2019 après avoir débuté à Pont-Péan, et passé six saisons à Rennes. Auteur de 9 buts et de 2 passes décisives en 22 rencontres de National 2, il continue à s'entraîner avec le groupe professionnel. Selon les informations du quotidien Ouest-France, il devrait être prêté dans la foulée au Nîmes Olympique (Ligue 2), où son père Mickaël Pagis a évolué.

Après la récente prolongation de Julien Ponceau, ces deux nouvelles signatures de joueurs issus de la formation lorientaise illustrent la volonté du nouvel entraîneur Régis le Bris de s'appuyer sur des pépites du centre de formation. Le technicien lorientais a été pendant plusieurs années le directeur du centre de formation du FC Lorient avant de prendre les rênes de l'équipe première fin juin.