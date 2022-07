FC Lorient Mercato : Un protégé de Régis Le Bris signe au FCL !

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2022 à 12:06

FC Lorient Mercato : Prêté à des clubs de Ligue 2 lors des deux dernières saisons, un milieu offensif a retrouvé le FCL cet été et a prolongé son contrat.

Le FC Lorient fait toujours confiance à Julien Ponceau, qui passé deux saisons consécutives en dehors du club breton. Prêté à Rodez AF (18 matches joués) en 2020-2021, il a passé la saison dernière (2021-2022) au Nîmes Olympique (41 matches disputés), toujours en Ligue 2. Revenu au sein de son club formateur cet été, le milieu offensif de 21 ans a prolongé son aventure au FCL, alors qu’il lui restait encore un an de bail (jusqu’en juin 2023). Il a signé un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires selon les informations de L’Équipe. Julien Ponceau est maintenant lié aux Merlus jusqu’en juin 2025, à en croire le quotidien sportif.

FC Lorient Mercato : Julien Ponceau bénéficie de la confiance de Le Bris

Indésirable du temps de Christophe Pélissier, le jeune joueur bénéficie en effet de la confiance de Régis Le Bris, le nouvel entraîneur du FC Lorient. Anciennement directeur du centre de formation, puis entraîneur des U17 et de la réserve, le technicien de 46 ans a eu Julien Ponceau sous ses ordres, avant ses deux prêts. Ayant redistribué les cartes à Lorient, Régis Le Bris donne ainsi l'opportunité à son protégé de découvrir la Ligue 1, car lors de deux exercices sous le maillot des Merlus (de 2018 à 2020), les Tangos étaient en Ligue 2. Ponceau totalise 80 matches en Ligue 2.

Le FC Lorient a recruté quatre nouveaux joueurs cet été : soit trois défenseurs (Gédéon Kalulu, Montassar Talbi, Darlin Yongwa) et un gardien de but (Yvon Mvogo). Néanmoins, le club a récupéré quatre attaquants de retour de prêt : Umut Bozok, Adrien Grbic, Pierre-Yves Hamel et Taofeek Ismaheel.