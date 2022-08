PSG Mercato : Un proche de Kylian Mbappé arrive au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 15:12

PSG Mercato : Outre les départs et les arrivées de nouveaux joueurs, Nasser Al-Khelaïfi travaille aussi sur le renforcement de l’organigramme du Paris SG.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce la couleur pour la révolution au Paris SG

Pour la nouvelle saison 2022-2023, qui s’ouvre ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Outre l’arrivée de nouveaux joueurs et le dégraissage de l’effectif des Rouge et Bleu attendu, Nasser Al-Khelaïfi entend également insuffler un nouveau dynamisme à son écurie. Et cela passe forcément par la réorganisation de l’organigramme du club de la capitale.

« Notre club aborde la saison qui s’ouvre avec une grande motivation et avec un état d’esprit très positif, basé à la fois sur l’ambition de remporter des succès dans chaque compétition et sur la volonté et continuer de grandir en tant que club. Nous avons régénéré notre étique de travail. Notre objectif est ainsi de nous appuyer sur un état d’esprit qui place le collectif en valeur suprême afin de nous permettre d’avancer dans un climat d’unité », a déclaré le président parisien dans des propos accordés au quotidien L’Équipe, jeudi. Et comme pour joindre l’acte à la parole, le patron du Paris SG aurait procédé à une importante nomination au sein de la direction du club.

PSG Mercato : Julien Maynard remplace Jean-Martial Ribes

Après le départ de Jean-Martial Ribes au lendemain de la fin de la saison 2021-2022 et l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain était sans directeur de la communication. Ce vendredi, le compte Twitter Djaameel56 et l’ancien consultant historique de L'Équipe du Soir, Gilles Favard, assurent que Nasser Al-Khelaïfi a comblé ce vide. En effet, selon les différentes sources, le poste reviendrait à Julien Maynard.

Journaliste dans le groupe TF1, ce commentateur de grands évènements sportifs en direct (JO, Ligue 1, Coupe du monde de rugby, Roland Garros...) devrait ainsi rejoindre l’organigramme du PSG pour remplacer Jean-Martial Ribes en tant que directeur de la communication. Très proche du clan Kylian Mbappé, Julien Maynard devrait être celui qui va organiser la communication des Rouge et Bleu et porter la voix du Champion de France dans les grandes instances de communications. D’après Le Parisien, d’autres bouleversements sont attendus pendant l'intersaison au Paris Saint-Germain.