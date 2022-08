PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 00:29

PSG Mercato : Le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, a annoncé la couleur sur les ambitions de son écurie pour la nouvelle saison qui s’ouvre.

Alors que le championnat de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi a fait une importante déclaration sur la motivation générale du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Avec les arrivées de Christophe Galtier et Luis Campos à la tête de la direction sportive, le président du club de la capitale veut amorcer une nouvelle ère avec une approche différente dans la politique globale du club. Mais toujours avec la même envie de tout remporter.

« Notre club aborde la saison qui s'ouvre avec une grande motivation et un état d'esprit très positif, basé à la fois sur l'ambition de remporter des succès dans chaque compétition et sur la volonté de continuer de grandir en tant que club. Nous avons régénéré notre éthique de travail. Notre objectif est ainsi de nous appuyer sur un état d'esprit qui place le collectif en valeur suprême afin de nous permettre d'avancer dans un climat d'unité », a déclaré l’homme d’affaires qatari dans une interview accordée au quotidien L’Équipe. Poursuivant, le président de l’Association des Clubs Européens (ECA) s’est résolument engagé pour le football français.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi s’engage pour le football français

Régulièrement critiqué pour recruter hors de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain va désormais être plus regardant sur ce qui se fait de mieux dans le championnat local. Déjà cet été, le club de la capitale a recruté le jeune attaquant Hugo Ekitike (19 ans), en provenance du Stade de Reims pour 36 millions d’euros. Comme l’a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrain de LOSC, Renato Sanches, est attendu à Paris cet après-midi pour s’engager avec les Rouge et Bleu.

Selon les renseignements de L’Équipe, les dirigeants parisiens et leurs homologues lillois ont trouvé un accord à hauteur de 15 millions d’euros pour le transfert de l’international portugais de 24 ans. Et le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque son président Nasser Al-Khelaïfi a pris le pari de soutenir davantage le développement du football français.

« Nous avons hâte d'écrire un nouveau grand chapitre de l'histoire du PSG pour nos fans tout au long des mois à venir. Et nous nous attacherons une fois de plus à soutenir la croissance du football français et à cultiver son succès sur la scène internationale », a confié l’homme le patron de beIN Group Media. Malgré le renfort de Renato Sanches et Vitinha au milieu de terrain, le PSG vise un troisième joueur dans ce secteur de jeu et espère un gros calibre notamment sur le plan athlétique. L’international ivoirien Seko Fofana du RC Lens serait sur les tablettes du Paris SG.