Stade Rennais-Mercato : Terrier se rapproche de la Premier League

Publié par Henri le 07 août 2022 à 18:33

Stade Rennais Mercato : Très apprécié en Angleterre, Martin Terrier devrait quitter le club breton dans les prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Ça se précise pour Martin Terrier en Angleterre

Après Mathys Tel, cédé au Bayern Munich pour 28 millions d’euros, et l’international marocain Nayef Aguerd qui a rejoint West Ham pour 38 millions d’euros, le Stade Rennais est en passe d’être délesté de Martin Terrier. Talent offensif d’exception pour le club breton, l’attaquant français suscite la convoitise de Leeds United, qui envisage de le recruter pour pallier le départ de Raphinha au FC Barcelone, comme l’annonçait Foot Mercato. Samedi, le journaliste anglais Ryan Taylor du Daily Express a révélé que les Whytes ont fait du joueur de 25 ans leur priorité pour remplacer l’ailier brésilien Raphinha, parti en Catalogne, bien qu'il coûterait plus de 30 millions de livres sterling, soit plus de 35 millions d’euros.

« Terrier est celui qui suscite un intérêt certain de Leeds », a-t-il déclaré à GIVEMESPORT. « Mais je me demande s'ils ont d'argent disponible pour le signer, car il coûterait probablement 30 millions de livres sterling », a-t-il précisé, avant d’ajouter que « compte tenu des ventes de Raphinha et de Calvin Phillips, c'est faisable, c'est sûr. » L’entraîneur américain de Leeds United, Jesse Marsch, serait un grand fan du protégé de Bruno Genesio. Ce qui pourrait pousser le club anglais à passer à l’offensive dans les prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Un derby contre Lorient aux allures d'adieu pour Terrier ?

Auteur de 21 réalisations et 3 passes décisives en 37 matches de Ligue 1 la saison dernière, Martin Terrier a largement contribué à la 4e place et par ricochet à la qualification du club breton en Ligue Europa cette saison. Bien présent dans le groupe de Bruno Genesio, qui va affronter le FC Lorient ce dimanche pour la reprise en Ligue 1, dans une rencontre aux allures de derby de la Bretagne, le joueur formé au LOSC pourrait être en train de disputer sa dernière rencontre sous le maillot des Rouge et Noir.

Cette semaine, les dirigeants du Roazhon Park ont officialisé les arrivées de Arthur Theate et Joe Rondon, qui vont constituer la nouvelle paire défensive du club. Mais compenser l’éventuel départ de Martin Terrier, Olivier Letang et ses collaborateurs auraient activé les dossiers du Lyonnais Amine Gouiri (22ans) et de l’attaquant du PSG, Arnaud Kalimuendo (20ans), qui sort d’un prêt de deux ans au RC Lens.