Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit l’OL ce dimanche après-midi au Roazhon Park. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Enzo Le Fée : « Il nous faut absolument enclencher une série »

Trois jours après son succès contre le Panathinaïkos en Europe League, le Stade Rennais veut poursuivre sur sa lancée et enclencher une série. Les hommes de Bruno Genesio veulent donc battre l’Olympique Lyonnais cet après-midi, au Roazhon Park, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Dans une interview accordée à Ouest-France, le milieu de terrain rennais Enzo Le Fée assure que Alexandre Lacazette et ses partenaires ne doivent pas s’attendre à un coup de faiblesse de leur part.

« On se souvient de ce qui s’était passé contre Strasbourg, après notre victoire au Pana… Il faut apprendre de nos erreurs. Même si Lyon est lanterne rouge, c’est un très beau défi que l’on doit relever dimanche. Il y a beaucoup le mot caractère qui ressort, parce que c’est ce qui nous manque actuellement en championnat. Il nous faut absolument enclencher une série, le foot est souvent dicté par ça. On la sent moins quand on gagne, et quand on fait moins d’erreurs, parce qu’on sent qu’on est solide et que les efforts sont payants, après c’est plus facile d’en faire », prévient l’international espoir français de 23 ans. La lanterne rouge sait donc ce qui l’attend ce dimanche à 17 heures, au Roazhon Park. Mais quel onze de Bruno Genesio pour ce choc contre les garçons de Fabio Grosso ?

Stade Rennais : Martin Terrier titulaire face à Lyon ?

Face à l’OL, Bruno Génésio devrait aligner un onze assez proche de celui qui a débuté face au Panathinaïkos, jeudi soir en Ligue Europa, avec les entrées potentielles de Ludovic Blas en attaque et Arthur Theate en défense. Benjamin Bourigeaud devrait occuper le couloir droit, tandis que l’ancien Lyonnais Martin Terrier a de très bonnes chances d’enchaîner une troisième titularisation de rang côté gauche, en attaque. Même si Bertug Yildirim est remis de sa blessure, Arnaud Kalimuendo est le favori pour évoluer en pointe. Rétabli de sa douleur au genou, Steve Mandanda devrait retrouver sa place dans les buts, même si Gauthier Gallon a été bon en Ligue Europa.

La composition d’équipe probable de Rennes

Gardien : Mandanda

Défenseurs : G. Doué, Wooh, Theate, Truffert

Milieux : Le Féé, Matic, Bourigeaud (cap)

Attaquants : Blas, Terrier, Kalimuendo.

Le onze possible de l’OL

Gardien : Lopes

Défenseurs : Mata, Diomandé/Lovren), O’Brien, Tagliafico

Milieux : Alvero, Tolisso, Caqueret

Attaquants : Nuamah, Lacazette, Jeffinho/Cherki.