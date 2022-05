Stade Rennais : Bruno Genesio dévoile enfin les ambitions du SRFC

Publié par Ange A. le 01 mai 2022 à 07:36

Stade Rennais : Après le succès du SRFC contre Saint-Étienne, Bruno Genesio s’est davantage confié sur ses objectifs de la saison.

Stade Rennais : Le SRFC enchaîne contre l’ASSE

Le Stade Rennais a aligné un deuxième succès ce samedi après son carton contre le FC Lorient. Privé de Nayef Aguerd (expulsé contre les Merlus), le SRFC a dominé l’AS Saint-Étienne au Roazhon Park. Un doublé de Lovro Majer (41e, 84e) a permis à Rennes de conforter sa place sur le podium. De quoi ravir Bruno Genesio qui salue la performance de son milieu croate ainsi que celle de son effectif.

« Il a fait un gros match en dehors des deux buts, très bon dans l’organisation du jeu avec son jeu de passes et son activité avec de nombreux ballons récupérés […] L’important était de prendre six points sur les deux matchs à domicile. On reste troisièmes et on le sera toujours demain soir », s’est satisfait l’entraîneur rennais au micro de Canal Plus avant de se livrer sur ses ambitions en cette fin de saison.

La Ligue des champions en ligne de mire

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais a de grandes chances de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Un objectif que ne voile plus Bruno Genesio qui entend toujours titiller Marseille, dauphin du PSG. « Il faut avoir de l’ambition, ne pas se cacher. J’avais dit que je ferais le point après Saint-Étienne. Le point ce sera d’aller chercher ce qu’on peut chercher de mieux. L’objectif était de se qualifier pour l’Europe mais si on peut faire mieux, on ne va pas se priver », a expliqué le coach du SRFC. Lequel va recevoir l’OM lors de la 37e journée.

En attendant ce rendez-vous, Rennes se déplace sur la pelouse du FC Nantes mercredi. Un autre rendez-vous que manquera Nayef Aguerd qui purgera son dernier match de suspension. Le Marocain sera de retour contre Marseille.