PSG Mercato : Avant Fabian Ruiz, une sublime signature officialisée

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2022 à 19:25

PSG Mercato : En attendant l’officialisation de l’arrivée du milieu du Napoli, Fabian Ruiz, le Paris SG a annoncé une nouvelle signature dans ses rangs.

PSG Mercato : Fabian Ruiz proche du Paris SG pour 25M€

D’après les informations du média italien Il Mattino, Fabian Ruiz est proche du Paris Saint-Germain. Luis Campos, le Conseiller Football du club de la capitale, a contacté l’agent du milieu de terrain espagnol pour proposer un contrat de 4 ans avec un salaire de 5 millions d’euros par saison. Toujours selon la même source, le Napoli espère récupérer 30 millions d’euros, mais le transfert du joueur de 26 ans pourrait finalement se conclure contre un chèque de 25 millions d’euros.

Le PSG, qui a devancé le Barça et le Real Madrid dans cette affaire, devrait toutefois se méfier de Manchester United et West Ham qui restent à l'affût pour le milieu napolitain. De son côté, Foot Mercato confirme le prochain transfert de Fabian Ruiz et indique que le SSC Naples s'attend dans les prochaines heures à une première offre officielle du club de la capitale pour Ruiz. Si Luis Campos poursuit le renforcement de l’effectif de Christophe Galtier tout en dégraissant, le Champion de France en titre n’oublie pas pour autant la formation.

PSG Mercato : Zoumana Bagbema signe au Paris SG jusqu’en 2024

Sur la lancée de ce qui a pu être fait depuis le début de l’année, le Paris Saint-Germain continue de faire confiance aux jeunes talents de son centre de formation. En effet, le Paris SG a officialisé ce lundi la signature du contrat stagiaire de Zoumana Bagbema. Le milieu de terrain défensif de 18 ans a paraphé un bail de deux ans, soit jusqu’en 2024.

« Félicitations à Zoumana Bagbema pour la signature de son contrat stagiaire avec le PSG. Zoumana est désormais lié avec le club jusqu'en ! », a annoncé le PSG sur ses réseaux sociaux. Une signature qui signifie que le Titi apporte déjà des premières garanties pour intégrer le centre de formation des Rouge et Bleu.