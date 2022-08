PSG - Montpellier HSC : Une grande nouvelle tombe pour Galtier !

Publié par JEAN-LUC D le 10 août 2022 à 05:05

Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, pourrait compter sur un groupe quasi complet pour la réception de Montpellier HSC, samedi, au Parc des Princes.

PSG : Galtier accueille un renfort colossal à l’entrainement

« Si on peut le revoir le week-end prochain? Oui, je pense. Il a eu une petite alerte, on n'a pas voulu prendre de risque. Évidemment, si on avait été sur un match difficile ou un match de Ligue des champions, Kylian aurait peut-être participé. On a préféré retarder son retour et il sera avec nous évidemment, je pense, contre Montpellier », déclarait l’entraîneur Christophe Galtier après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Clermont Foot, sur Canal+. Et la tendance se confirme pour Kylian Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé prêt pour jouer contre Montpellier ?

Samedi, le champion de France en titre accueille le Montpellier HSC, pour un premier match au Parc des Princes cette saison. Sauf pépin, Kylian Mbappé devrait être en mesure de lancer son exercice lors de la réception de l’équipe montpelliéraine, prévue ce samedi soir, à 21 heures, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Suspendu pour le Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0), l’attaquant de 23 ans pourrait ainsi officiellement lancer sa saison au Parc des Princes en championnat.

« Kylian Mbappé est sorti des soins ce mardi après avoir été alerté par une douleur aux adducteurs en fin de semaine dernière. Il a participé à l’entrainement après quatre jours de travail adapté et postule à une place contre Montpellier », explique le journal Le Parisien. Après plusieurs jours d’arrêt, Kylian Mbappé a repris l’entrainement avec son équipe du Paris SG. Ce mardi, il était d’ailleurs présent au Camp de Loges pour effectuer une séance d’entrainement collective avec ses partenaires.

À moins d’une rechute, il devrait ainsi pouvoir tenir sa place contre les Héraultais samedi. Une aubaine pour l’entraîneur parisien Christophe Galtier, qui devrait donc pouvoir compter sur le trio Mbappé, Lionel Messi, Neymar contre le MHSC.