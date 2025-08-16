Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup de Brest

Un milieu de terrain français est sur la short-list du Stade Rennais et du Stade Brestois pour ce mercato estival. Les Brestois sont sur le point de boucler le deal.

Mercato : Une pépite dans le viseur du Stade Rennais et de Brest

Le Stade Brestois avance ses pions pour Joris Chotard. Le milieu de terrain de Montpellier, âgé de 23 ans, pourrait quitter l’Hérault plus vite que prévu. Le Stade Brestois fait le forcing pour le déloger. Les dirigeants bretons veulent boucler l’affaire sans tarder.

Le joueur, lui, attire depuis longtemps. Le Stade Rennais, Auxerre et Nantes ont tenté une approche. Anderlecht, en Belgique, s’était aussi montré intéressé. Pourtant, Brest paraît désormais seul en tête. Le spécialiste du mercato, Mohamed Toubache-Ter l’avait déjà signalé il y a quelques semaines : un contact concret existait. Aujourd’hui, les négociations progressent, preuve que les positions se rapprochent.

Montpellier réclamait entre 6 et 9 millions d’euros, hors bonus. Mais les conditions semblent avoir changé. Brest devrait finaliser autour de 2 millions d’euros, avec des bonus à ajouter. Une somme bien plus basse que prévue, mais qui apporterait des liquidités immédiates au MHSC.

Chotard sort d’une saison à 26 matchs de Ligue 1. Il a marqué un but, montré sa régularité, confirmé son profil de récupérateur fiable. Désormais, une nouvelle étape pourrait s’ouvrir. Le Stade Brestois, en pleine progression sportive, pourrait devenir son nouveau terrain d’expression.