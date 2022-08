FC Lorient Mercato : C'est fait, le FCL boucle une signature en défense

Publié par Nicolas le 10 août 2022 à 12:17

FC Lorient Mercato : Auteur de quelques apparitions en Ligue 1, un défenseur des Merlus a prolongé son contrat pour être prêté dans la foulée.

FC Lorient Mercato : Mouyokolo prolonge au FCL puis file en prêt

Le FC Lorient a officiellement annoncé la prolongation de contrat de son défenseur central Loris Mouyokolo pour une année supplémentaire. Il est désormais lié au FCL jusqu'en juin 2026. En revanche, il ne jouera pas avec les Merlus cette saison puisqu'il vient d'être prêté dans la foulée dans le club de Rodez qui évolue en Ligue 2.

Formé au club, le joueur de 21 ans avait déjà été prêté la saison dernière à Bourg-en-Bresse, club de National, avec qui il avait joué 12 matches. Le jeune défenseur a peu joué avec l'équipe première de Lorient. Il est apparu sous le maillot lorientais à trois reprises toutes compétitions confondues : une fois en Ligue 1 contre le Paris SG lors de la saison 2021-2022 et deux fois en Coupe de France. Son prêt à Rodez va probablement permettre à Mouyokolo de glaner plus de temps de jeu et de convaincre l'entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris, de l'intégrer plus régulièrement en équipe première.

FC Lorient Mercato : Taofeek Ismaheel prêté au Waasland-Beveren

Selon le quotidien sportif L'Équipe, le FC Lorient va prêter un autre joueur de son effectif, il s'agit de l'attaquant nigérian Taofeek Ismaheel. Durant cette saison 2022-2023, il jouera au Waasland-Beveren, pensionnaire de Division 2 en Belgique. Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance de Fredrikstad (club de Division 2 Norvégienne), le jeune nigérian de 22 ans avait été prêté dans la foulée à Valerenga (D1 Norvégienne).

Non utilisé par Régis Le Bris lors de la préparation estivale, il ira chercher du temps de jeu en Challenger Pro-League, l'équivalent de la Ligue 2 en Belgique. Les prolongations de Loris Mouyokolo et Taofeek Ismaheel sont suivies des récentes signatures de Théo Le Bris et Pablo Pagis, ce qui confirme la volonté du FCL de miser sur ses jeunes joueurs sur le long terme.