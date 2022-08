PSG-Montpellier HSC : Galtier arrête une première décision forte

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 21:33







À la veille de la réception de Montpellier HSC, le PSG a dévoilé la liste de joueurs convoqués par Christophe Galtier avec un choix fort pour ce match.

PSG-Montpellier HSC : Christophe Galtier convoque sa dernière recrue

Large vainqueur de Clermont Foot (5-0), lors de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte le Montpellier HSC, ce samedi, à 21 heures, au Parc des Princes, pour la seconde journée du championnat. Suspendu lors du Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0) et touché aux adducteurs contre Clermont, l’attaquant de 23 ans Kylian Mbappé devrait jouer ses premières minutes officielles de la saison. Christophe Galtier a expliqué jeudi en conférence de presse que la gêne, survenue à la veille du déplacement en Auvergne, avait « totalement disparue. »

Mbappé devrait donc être associé à Lionel Messi et Neymar pour animer le secteur offensif des Rouge et Bleu. Transfuge de Lille OSC, Renato Sanches pour la première fois apparaît dans le groupe parisien convoqué par Christophe Galtier en vue de la réception de l’équipe d’Olivier Dall'Oglio. Les autres recrues estivales, Vitinha, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike sont également présentes pour cette rencontre. Au rayon des absents, les indésirables Mauro Icardi, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa ne font une nouvelle fois pas partie du groupe de Galtier.

Convoqué face à Clermont, contre qui il a disputé ses premières minutes en professionnel, Warren Zaïre-Émery ne figure pas non plus dans la liste des joueurs convoqués pour ce match. Absent lors de la belle victoire du MHSC - Montpellier HSC le week-end dernier contre l'ESTAC - ES Troyes AC sur la pelouse du Stade de La Mosson (3-2, dont un magnifique doublé de Téji Savanier), Jordan Ferri et Arnaud Nordin font leur grand de retour dans le groupe de Olivier Dall'Oglio qui affrontera le Paris SG ce samedi soir au Parc des Princes.

Le groupe de Christophe Galtier pour affronter Montpellier

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Diallo, Mendes, Mukiele

Milieux : Verratti, Paredes, Danilo, Vitinha, Renato Sanches

Attaquants : Neymar, Sarabia, Messi, Ekitike, Mbappé.