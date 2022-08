PSG Mercato : Plus qu'un dernier obstacle dans le dossier Ruiz

Publié par Ange A. le 15 août 2022 à 09:05







PSG Mercato : Alors qu’un accord est annoncé pour le transfert de Fabian Ruiz à Paris, un dernier obstacle reste à lever dans ce dossier.

PSG Mercato : Fabian Ruiz déjà en route pour Paris

Le Paris Saint-Germain est en passe d’officialiser sa cinquième recrue estivale. Un troisième milieu de terrain va venir étoffer les rangs de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du PSG a déjà accueilli les Portugais Vitinha et plus récemment Renato Sanches. Cette fois, c’est l’Espagnol Fabian Ruiz qui va rejoindre les Rouge et bleu. Le quotidien madrilène AS assure d’ailleurs que Naples et Paris ont déjà un accord de principe en vue du transfert de Ruiz. Lequel n’a pas été convoqué pour le match de Serie A contre l’Hellas Vérone ce lundi. Le club parthénopéen négocierait encore avec les agents du joueur. Outre ces négociations, le club francilien souhaite régler un dossier avant de boucler l’affaire.

Leandro Paredes, la clé du dossier Ruiz ?

Le journal espagnol assure que comme le Paris Saint-Germain, Naples attend aussi un nouveau départ au milieu pour finaliser l’affaire. Le PSG est en effet sur le point de céder Leandro Paredes à la Juventus de Turin. Le milieu argentin aurait déjà donné son accord pour rejoindre la Vieille Dame. Les Bianconeri doivent encore trouver un accord avec le board francilien pour s’attacher les services de l’international argentin âgé de 28 ans. Une fois un accord trouvé dans cet autre deal, Paris pourra officialiser le transfert de Fabian Ruiz.

L’indemnité de son transfert est estimée à 25 millions d’euros. Un contrat d’une longue durée est évoqué pour le milieu espagnol. Lequel n’a pas souhaité renouveler son bail avec le club parthénopéen. Il ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec les Gli Azzurri qu’il avait rejoint en 2018 en provenance du Bétis Séville. Outre le dossier Ruiz, Paris et Naples discute en parallèle pour le transfert de Keylor Navas. Relégué sur le banc au PSG, le portier costaricien est ouvert à un départ cet été. Comme l’avait indiqué Cristiano Guintoli, le directeur sportif napolitain, cet autre deal est également en bonne voie.