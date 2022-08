ASSE Mercato : Une nouvelle piste de Saint-Étienne à Troyes confirmée

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 16:47







ASSE Mercato : Batlles attend un quatrième joueur en provenance de Troyes, car il ne trouve aucun inconvénient à faire son marché dans son ancien club.

ASSE Mercato : Touzghar toujours attendu à Saint-Étienne

L’ ASSE a recruté deux joueurs en fin de contrat à l’ES Troyes AC pendant ce mercato d’été. Il s’agit de Jimmy Giraudon (défenseur central) et Dylan Chambost (milieu offensif), qui ont rejoint leur ancien entraineur de Troyes à Saint-Étienne. Un troisième joueur, Lenny Pintor, que le nouveau coach des Verts a eu sous ses ordres à l’ESTAC entre 2019-2021 a aussi débarqué à l’ ASSE la semaine dernière. Mais contrairement aux deux autres, l’ailier gauche a été laissé libre par l’OL, club qui l’avait prêté à Troyes pendant les deux saisons. Un quatrième joueur du club aubois pourrait rejoindre Giraudon, Chambost et Pintor d’ici la fin du marché des transferts, le 31 aout.

En effet, Laurent Batlles fait le forcing pour recruter Yoann Touzghar à Troyes. L’avant-centre de 35 ans, dont la cote est estimée à 600 000 euros, n’a plus qu’un an de contrat dans l’Aube et dispose d’un bon de sortie. Comme ces trois recrues stéphanoises, l’international tunisien (6 sélections) est un protégé du nouvel entraineur de l’ ASSE. Les noms de Tristan Dingomé et de Florian Tardieu (milieux de terrain troyens) sont également associés au club relégué en Ligue 2.

Batlles assume et justifie l'idée de faire son marché à Troyes

Comme quoi, l’AS Saint-Étienne n’a pas de gêne à faire son marché à Troyes. Laurent Batlles l’a assumé en conférence de presse. « Il n'y a pas de filière troyenne. Nous sommes en reconstruction, alors oui, j'ai besoin de garçons qui se fondent rapidement dans le groupe […] Toutes les recrues sont des opportunités. S'ils viennent, c'est que j'estime qu'ils ont leur place... » a-t-il expliqué, un peu agacé.

Le successeur de Pascal Dupraz avoue que cela est de plus en plus courant en Ligue 1. « Même les plus grands coachs viennent chercher là où ils ont déjà travaillé. Cela ne choque personne que Jean-Marc Furlan soit monté avec le Stade Brestois (en 2019) avec d'anciens Troyens. Et pareil à l’AJ Auxerre en 2022, où il est montré avec d'anciens Brestois. C'est tout de même plus facile à tous les niveaux », a justifié Batlles.