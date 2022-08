ASSE Mercato : Un attaquant prioritaire de Batlles s'éloigne !

Publié par ALEXIS le 06 août 2022 à 16:21

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne convoite un attaquant de l’ESTAC. Mais les nouvelles en provenance de l’Aube ne sont pas favorables à Laurent Batlles.

ASSE Mercato : Batlles tente de recruter Touzghar à Troyes

Après avoir recruté Jimmy Giraudon et Dylan Chambost à l’ESTAC, l’ ASSE n’a pas fini de faire son marché dans l’Aube. Yoann Touzghar, un autre joueur que Laurent Batlles a eu sous ses ordres à Troyes, est dans le viseur de l’AS Saint-Étienne. Contrairement à Giraudon et Chambost, qui ont débarqué chez les Verts librement à la fin de leur contrat, l’attaquant de 35 ans est sous contrat avec le club aubois jusqu'en juin 2023. L’ ASSE tente donc de négocier son transfert pour se renforcer offensivement, surtout après le transfert de Denis Bouanga à Los Angeles FC en MLS. D’après les informations, de L’Équipe, Yoann Touzghar ferait partie des 6 à 7 joueurs espérés par le nouvel entraineur des Stéphanois d'ici le 31 aout.

L'attaquant visé par l' ASSE est parti pour rester à l'ESTAC

Mais le transfert de l’international tunisien (6 sélections) à l’ ASSE est compromis. Présent en conférence de presse, cette semaine, le président exécutif de l’ES Troyes AC a fermé la porte de sortie aux joueurs clés du club. Il assure que le club allait « garder quasiment tout l'effectif sur les joueurs titulaires ». Interrogé sur d'éventuels départs de cadres troyens d'ici la fin du mercato, Aymeric Magne s'est montré ferme : « Non, c'est sûr que non ». L'Est Éclair confirme la tendance. Si l’on en croit le quotidien régional, l’ ASSE peut bien faire une croix sur Yoann Touzghar, car il est plutôt enclin à rester à Troyes en Ligue 1 que de rejoindre son ancien coach en Ligue 2. « Si certains l'envoient à l’AS Saint-Étienne où il retrouverait Laurent Batlles, le buteur est toujours présent et semble concerné par le projet troyen », a indiqué la source.