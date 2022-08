PSG «pénaltygate» : Luis Campos admoneste Neymar et Mbappé !

Publié par Gary SLM le 15 août 2022 à 19:39







Dans l'affaire du pénaltygate qui pourrit l'atmosphère au PSG, Luis Campos aurait admonesté Neymar et Kylian Mbappé, selon le quotidien Le Parisien.

PSG : Luis Campos en taille patron face à Neymar et Mbappé

Contrairement aux apparences, il y a bien des responsables au PSG. Ni Neymar ni Kylian Mbappé ne font ce qu'ils veulent au club de la capitale. Luis Campos, responsable du secteur sportif au Paris Saint-Germain, a montré aux deux stars parisiennes sa capacité à mettre le holà sur ce qui ne tourne pas rond au sein de l'équipe.

Dimanche soir, lors du match PSG-Montpellier couronnée par le large succès 5-2 des joueurs du PSG, quelques comportements peu corporatistes ont été observés au sein de l'équipe de l'entraîneur Christophe Galtier. La faute à un pénalty tiré et manqué par Kylian Mbappé alors que Neymar Jr, spécialiste en la matière, semblait le mieux indiqué pour l'exercice.

Le brésilien attendra la 43e minute du match pour transformer le second pénalty obtenu par le Paris Saint-Germain pour marquer son premier but de la soirée. Il en inscrira d'ailleurs un second à la 51e minute, devant ainsi l'homme du match. Kylian Mbappé boudait lui à la sortie de la rencontre, ce qui a alerté les médias sur le malaise apparent entre lui et Neymar.

Le like de la discorde de Neymar

Si les bouderies de Kylian Mbappé ont un peu gâché la fête, Neymar n'a rien arrangé lui non plus avec son like litigieux d'une publication sur les réseaux sociaux. En effet, un groupe de supporters portugais du joueur brésilien du Paris SG n'a que peu apprécié les choix de Christophe Galtier. Ils n'ont pas apprécié le fait que le buteur français soit désigné premier tireur de pénalty devant Neymar Jr, spécialiste de l'exercice, y compris du temps où il jouait au FC Barcelone.

Ce message plaidant en saveur et très critique envers Kylian Mbappé, Neymar l'a liké, ce qui n'a pas manqué de mettre le feu aux poudres. Dépenser des sommes folles dans l'acquisition de joueurs importants et les voir s'étriper sur des broutilles autres que ce qui les définit au Paris Saint-Germain n'était pas acceptable pour Luis Campos.

PSG : Luis Campos recadre bien Neymar et Mbappé

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, n'a pas laissé passer ces querelles susceptibles de pourrir le vestiaire de l'entraîneur Christophe Galtier. Selon le quotidien Le Parisien, sur son site internet, le dirigeant portugais aurait convoqué les deux joueurs pour échanger avec eux sur leur actualité du moment.

D'après le journaliste Dominique Sévérac, Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, a réuni les deux stars au lendemain du match PSG-Montpellier (5-2) pour évoquer l’incident qui les a opposés sur le deuxième penalty de la rencontre de la 2e journée du Championnat de France.

Le portugais passé par l'As Monaco et Lille OSC aurait parlé à ses joueurs afin qu'ils affichent un meilleur comportement lors des prochains matchs à venir. Toujours d'après cette source, le problème qui opposait les deux attaquants "paraît clos".

Vers des meilleurs lendemains au Paris Saint-Germain ?

La réunion se serait tenue en présence de Christophe Galtier, l'entraîneur des Rouge et Bleu au lendemain du match PSG-Montpellier. Il faut dire qu'il suffit parfois de trois fois rien pour détruire une équipe. Si les égos des uns et des autres ne sont pas bien maitrisés par les dirigeants parisiens, ceux-ci pourraient compromettre la belle saison qui s'annonce avec beaucoup de belles promesses.

Contrairement aux années précédentes, Neymar réalise un excellent début de saison. Le brésilien a évité les débordements qui rythmaient ses étés comme le montraient à chaque fois ses surpoids en présaison. Le complice de Lionel Messi est dans une bonne forme grâce à l'hygiène du sportif de haut niveau qu'il a maintenu pendant les vacances.

Avec un Kylian Mbappé toujours égal à lui-même en termes de performances, la haute direction du Paris SG espérait le retour au top niveau de l'ancien Blaugrana pour affronter la saison de rêve qu'ils attendent depuis le début du projet QSI. Ce n'était donc pas le bon moment pour les deux joueurs déterminants de l'équipe de s'opposer l'un à l’autre au regard des conséquences négatives qui pourraient diviser le club du Parc des Princes en deux clans.

Maintenant que Luis Campos a recadré les deux joueurs les plus couteux des marchés des transferts, nul doute qu'ils reviendront à la raison pour travailler dans la bonne humeur, même si Marco Verratti affirmait après le match combien il était heureux quand Kylian Mbappé est mécontent.

Pour le milieu de terrain italien, le joueur offensif parisien montrait encore plus de volonté de faire la décision lorsqu'il est contrarié. Cela est d'après lui le signe de l'importance qu'il accorde au projet de l'équipe rivale de l'Olympique de Marseille (OM).