OM Mercato : C'est acté, une 10e recrue arrive à Marseille !

OM Mercato : Inarrêtable sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille va officialiser ce mardi une nouvelle signature en défense.

OM Mercato : Un joueur de Man City arrive à Marseille

Tenu en échec ce dimanche par une surprenante équipe brestoise, l’Olympique de Marseille sait que le mercato n’est pas terminé et que plusieurs postes sont encore voués à être renforcés. Après avoir bouclé la venue de la star chilienne Alexis Sanchez, les Phocéens ont obtenu un accord important avec Manchester City pour la signature du prometteur Issa Kaboré. Le latéral droit de 21 ans, prêté la saison dernière à Troyes en Ligue 1, va bien s'engager à l’ OM dans les prochaines heures.

Recruté pour remplacer l’Espagnol Pol Lirola, parti rejoindre Elche en Liga, l’international burkinabé était attendu hier à la Commanderie pour signer son nouveau contrat. Seulement, comme le révèle La Provence, l’officialisation de la signature de Kaboré a été reportée à ce mardi. D’après les informations de RMC Sport, le défenseur devrait faire l’objet d’un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros non-obligatoire. Un super coup orchestré en silence par Pablo Longoria la semaine dernière qui apportera de fait de la concurrence à l’international français Jonathan Clauss, recruté il y a peu du RC Lens. La saison dernière, Issa Kaboré avait disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Bruno Irles, participant notamment au maintien de l’ESTAC en Ligue 1.

OM Mercato : Issa Kaboré, un guerrier taillé pour l’Olympique de Marseille

Sélectionneur du Burkina-Faso, Hubert Velud s’est entretenu dans les colonnes de La Provence ce mardi faisant notamment l’éloge de son jeune défenseur international, Issa Kaboré. " C'est un guerrier, il n'a peur de rien. En sélection, il avait une blessure à la cheville et j'ai pu le faire jouer, il était prêt à donner son corps. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c'est ce qu'il faut à Marseille ", a déclaré le coach de 63 ans. Recruté pour épauler Jonathan Clauss sur le côté droit de la défense, le jeune latéral pourrait de fait venir titiller l’ancien Lensois cette saison, c’est en tout cas l’avis du sélectionneur burkinabé. " Je pense qu'Issa Kaboré va surprendre du monde, il ne sera pas loin de Clauss que j'aime aussi beaucoup. Sur la qualité de centre, ils sont pratiquement au même niveau, même si Issa utilise plus la puissance et Clauss est un peu plus fin techniquement ", annonce Velud. De quoi rassurer les supporters de l’ OM donc.