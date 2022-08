OM Mercato : Une décision renversante pour Arkadisz Milik !

Publié par Timothée Jean le 16 août 2022 à 23:15







OM Mercato : En manque de confiance à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik n’est pas à l’abri d’un départ inattendu ces prochains jours.

OM Mercato : Arkadiusz Milik a été proposé à plusieurs clubs

Arkadiusz Milik sort d’une saison compliquée à l’Olympique de Marseille. Régulièrement laissé sur le banc de touche marseillais sous l’ère Sampaoli, le grand attaquant polonais envisageait sérieusement de mettre les voiles lors de ce mercato estival. Mais le départ du coach argentin, remplacé dans la foulée par Igor Tudor, a rapidement redistribué les cartes pour son avenir. Le buteur de 28 ans a finalement décidé de poursuivre son aventure sur la Canebière. Il est désormais lié à l’OM jusqu’en juin 2025. Et le nouvel entraîneur marseillais compte sur lui pour la suite de la saison.

La preuve, Arkadiusz Milik a été titulaire lors de deux derniers matchs de l’ OM en championnat. Toutefois, l’ancien buteur de Naples peine à retrouver son meilleur niveau de jeu sous le maillot phocéen. Depuis la reprise de la Ligue 1, il n’a inscrit aucun but sous le maillot phocéen et son apport dans le jeu est également décevant. En manque d’efficacité et peu inspiré, Arkadiusz Milik est dorénavant sous le feu des critiques et fait l’objet de diverses spéculations sur son avenir. Le journaliste de L’Équipe, Karim Bennani, révèle d’ailleurs que le grand attaquant marseillais a été proposé à plusieurs cadors européens, tels qu'Everton, Manchester United ou encore la Juventus Turin.

OM Mercato : Arkadiusz Milik ne songe pas à un départ

La Juve, qui risque de perdre un ou deux attaquants en cette fin de mercato estival, aurait donc une sérieuse occasion de recruter Arkadiusz Milik cet été. Le club turinois qui suit l’attaquant de l’ OM, depuis de longtemps, n’est pas encore passé à l’offensive pour sa signature, mais ce dossier pourrait évoluer dans les prochains jours.

Confronté à des soucis financiers, l’ OM ne ferme ainsi pas la porte pour son buteur. Le club phocéen semble visiblement disposé à le vendre en cas d’offre satisfaisante. Les dirigeants marseillais devront aussi convaincre leur joueur d’accepter les offres qui se présenteront à lui. Car pour le moment, le natif de Tychy est heureux à Marseille et n’a pas l’intention de bouger. Toutefois, la perspective de voir Arek Milik quitter l’ OM en cette fin de mercato estival n’est pas à exclure.