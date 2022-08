ASSE Mercato : Une opération importante prend forme en attaque !

Publié par ALEXIS le 17 août 2022 à 15:26





ASSE Mercato : La fin du mercato s’annonce très animée à Saint-Étienne dans le sens des arrivées comme des départs. Le sort de deux attaquants serait scellé.

ASSE Mercato : 2 attaquants mis sur le marché par Saint-Etienne

Après le match nul arraché face à Quevilly-Rouen (2-2), l’entraineur de l' ASSE avait exprimé le besoin de renforcer son équipe. Il avait rappelé : « Aujourd’hui, on fait avec les joueurs que l’on a ». La fin du mercato de l’AS Saint-Étienne s’annonce donc mouvementée. L’entraineur des Verts attend des renforts, surtout sur le plan offensif. Si Jean-Philippe Krasso montre de belles choses depuis la reprise avec déjà 2 buts inscrits en 3 rencontres, la situation est bien différente pour Charles Abi, laissé sur le banc depuis la première journée par Laurent Batlles. Seulement, si Batlles compte bien utiliser Krasso tant qu'il l'a a disposition, l'avant-centre de 25 ans ne devrait pas s'éterniser dans la Loire et pour cause, les dirigeants stéphanois envisagent de s'en séparer.

ASSE Mercato : Krasso vendu cet été ou prolongé !

Comme le révèle Le Dauphine Libéré, Charles Abi et Jean Philippe Krasso ne seront pas retenus par l’ ASSE en cas d’offres ou d’arrivées de nouveaux attaquants, d'ici le 1er septembre. L’Ivoirien de 27 ans n’a plus qu’un an de contrat dans le Forez et partirait libre à l’issue de la saison 2022-2023 s'il n'est pas transféré cet été. « À Saint-Étienne, il faut recruter et vite », a prévenu la source, qui dévoile néanmoins que si Krasso ne parvenait pas à être vendu d'ici le 1er septembre, l' ASSE songerait à le prolonger d'une saison pour ne pas le voir partir libre lors du mercato 2023.

Ayant démarré la Ligue 2 avec 3 points en moins, à cause des sanctions de la LFP, les Stéphanois ont seulement pris 2 points en trois matchs disputés. Ils sont donc derniers avec -1 point au compteur, avant d’affronter le Havre AC samedi (15h). Rappelons que l’ ASSE a le deuxième plus gros budget de Ligue 2 (30 millions d'euros), derrière les Girondins de Bordeaux.