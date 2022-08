ASSE Mercato : Sainté boucle une signature inespérée en défense

Publié par ALEXIS le 17 août 2022 à 17:26





ASSE Mercato : À un an de la fin de son contrat à l’AS Saint-Étienne, un défenseur indésirable est annoncé en direction de l’AEK Athènes en Grèce.

ASSE Mercato : Harold Moukoudi va signer à l'AEK Athènes

Transparent la saison dernière, Harold Moukoudi n’a pas réussi, avec ses coéquipiers, à maintenir l’ ASSE en Ligue 1. Ils ont été relégués en Ligue 2 en perdant le match décisif des barrages contre l’AJ Auxerre. Poussé vers la porte de sortie, le défenseur de 24 ans n’a pas joué la moindre minute avec l’équipe de Laurent Batlles lors des trois journées de championnat. Quant aux prétendants, ils ne se bousculent pas pour recruter le défenseur central à qui il ne reste plus qu’une seule saison de contrat à l’AS Saint-Étienne.

Les deux dernières semaines avant la fermeture du mercato estival s’annoncent donc décisives pour lui. D’ailleurs Foot Mercato annonce la couleur en confirmant l’intérêt de l'AEK Athènes. Selon le média spécialisé, le club grec est même sur le point de s’attacher les services de l’international camerounais (11 sélections). La source annonce qu’il " va s'engager avec l'AEK Athènes dans les prochaines heures ". Selon le journaliste Giannis Chorianopoulos, il devrait signer un contrat de 3 ou 4 ans avec L'Aigle à deux têtes. Dans cette opération bouclée dans le plus grand des silences, Moukoudi devrait rapporter une certaine liquidité aux Verts, à un an de la fin de son contrat. Selon les informations de l'insider grec, " l'AEK payera l' ASSE " pour le transfert du joueur de 24 ans, coté pour rappel à 4 millions d'euros sur le site Transfermarkt.

ASSE Mercato : Harold Moukoudi de trop à Saint-Étienne !

Harold Moukoudi a signé à l’ ASSE, librement, en provenance du Havre AC, en juillet 2019. Mais en trois ans sous le maillot des Verts, il n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe stéphanoise. Le club ligérien avait d’ailleurs tenté de se débarrasser de lui pendant le mercato estival 2020, en le prêtant à Middlesbrough FC. Mais son prêt de six mois au club anglais n’avait pas été concluant et il est revenu à Saint-Étienne. Depuis la relégation des Stéphanois en Ligue 2, le nouvel entraineur, Laurent Batlles, a opéré un grand ménage dans son effectif, recrutant deux défenseurs centraux, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, de quoi annoncer la couleur pour le natif de Bondy.