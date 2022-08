ASSE Mercato : Officiel, une importante signature bouclée à Sainté

Publié par Timothée Jean le 16 août 2022 à 22:30







ASSE Mercato : Souhaitant renforcer au mieux son effectif cet été, l’AS Saint-Étienne vient de boucler une belle signature au milieu.

ASSE Mercato : Une pépite marocaine signe à l’AS Saint-Étienne

Sur une série de trois matchs sans victoire en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne souhaite réagir au plus en vite. Et pour ce faire, l’ ASSE compte se renforcer son effectif avec l'arrivée de nouvelles recrues. D’ailleurs, les dirigeants stéphanois viennent d’accueillir un nouveau milieu de terrain. Benjamin Bouchouari s’est officiellement engagé avec les Verts. Il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec l’ ASSE.

Le milieu de terrain marocain arrive en provenance de Roda JC (Pays-Bas). Il devient ainsi la septième recrue estivale de l’ ASSE après les arrivées de Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro, Victor Lobry et Lenny Pintor. « Benjamin Bouchouari est le septième joueur à rejoindre l'AS Saint-Étienne cet été », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club. Âgée de 20 ans, la nouvelle recrue stéphanoise possède une grande expérience au niveau professionnel.

Formé en Belgique, Benjamin Bouchouar a évolué dans les catégories jeunes de Willem II et du Fortuna Sittard, avant de briller sous le maillot du Roda JC, où il a été élu meilleur espoir de la deuxième division néerlandaise la saison dernière. Après son passage en Belgique puis aux Pays-Bas, le jeune crack va donc poursuivre sur sa progression e en France, sous les couleurs stéphanoises.

ASSE Mercato : D’autres mouvements à prévoir à Saint-Étienne

Percutant et créatif, le jeune joueur aura la lourde mission d’animer l’entrejeu. Et le principal concerné a hâte de relever ce nouveau défi. « Je suis très content de rejoindre l'AS Saint-Étienne et de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je me sens bien, j'ai hâte de faire mes premiers pas sur le terrain et de découvrir ce nouvel environnement », a-t-il déclaré.

Mais Benjamin Bouchouari ne sera sans doute pas la dernière recrue estivale de l’ ASSE. Car les dirigeants stéphanois travaillent en coulisse pour attirer d’autres renforts. Les noms de Léo Pétrot (FC Lorient) et Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre) circulent déjà autour de Sainté.