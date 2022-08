ASSE Mercato : Du nouveau pour un ancien de l'AS Saint-Étienne !

Publié par ALEXIS le 17 août 2022 à 22:53





ASSE Mercato : laissé libre à la fin de son contrat en juin 2022, un joueur formé à l’AS Saint-Étienne refait parler de lui pour la trajectoire de sa carrière.

ASSE Mercato : Lamine Ghezali s'engage au Dinamo Bucarest

Pas prolongé par l’ ASSE à l’issue de son contrat le 30 juin passé, Lamine Ghezali est parti libre de son club formateur cet été. Et depuis, il était à la recherche d’un nouveau projet sportif pour rebondir. Finalement, l’ailier droit a trouvé une nouvelle équipe de football et c'est le championnat Roumain qui va l'accueillir.

L'attaquant ailier droit de 23 ans se relancera au Dinamo Bucarest. L’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne s’est engagé officiellement avec ce club dans la journée de mercredi. La durée du contrat du natif de Seine-et-Marne n’est pas précisée, mais il est assuré de passer cette nouvelle saison sous le maillot de l'équipe de la Capitale de la Roumanie.

Rappelons que Lamine Ghezali a porté le maillot des Verts de l' ASSE pendant 8 petits matchs de l’équipe professionnelle et c'était en championnat Ligue 1 où il a marqué un but. Le joueur offensif avait passé quelque mois à La Berrichonne de Châteauroux (de juillet 2019 à janvier 2020) et une saison au SC Lyon (en 2020-2021), sous la forme d’un prêt.

Hommage à l'AS Saint-Étienne et à ses supporters

Ayant trouvé un nouveau club et parti pour un nouveau challenge à l'étranger, l’ex-attaquant de l’ ASSE a rendu un hommage vibrant au club ligérien, son club de cœur. Dans le même message posté sur les réseaux sociaux, il a aussi rendu hommage aux supporters stéphanois. « Merci au peuple vert pour toutes ces années, vous m’avez accueilli dans votre famille et vous m’avez fait grandir jusqu’à devenir un homme au sang Vert."

Poursuivant, le nouveau buteur du Dynamo a affirmé avoir vécu des "moments exceptionnels" dans la ville stéphanoise et surtout au "stade mythique de Geoffroy-Guichard. J’en garderai que de bons souvenirs... la qualification en Europa League et tous ces derbys remportés. Avec le temps on devient stéphanois, car j’ai grandi ici et ce sera toujours un plaisir pour moi de rentrer à la maison à Saint-Étienne. Encore merci Peuple Vert », écrit Lamine Ghezali qui va devoir montrer ses qualités pour s'imposer en Roumani.

Le nouvel entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, n'a pas souhaité garder le joueur en raison des besoins du club qui l'oblige à réduire ses charges salariales. Le joueur offensif devra prouver sous les couleurs de son nouveau club qu'il avait les qualités pour rester dans le groupe stéphanois qui l'a vu grandir.