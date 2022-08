Real Madrid Mercato : Le Real piste un ancien crack de l'OL

Publié par Thomas G. le 18 août 2022 à 20:50





Real Madrid Mercato : Annoncé en partance vers Man United, Casemiro pourrait être remplacé au Real par l'un de ses compatriotes.

Real Madrid Mercato : Les Merengues pistent un génie brésilien

Le mercato du Real Madrid n’est pas encore terminé. Malgré les récentes déclarations de Carlo Ancelotti, de nombreux mouvements sont à prévoir. L’international brésilien Casemiro pourrait quitter le club après neuf saisons à la Casa Blanca, pour rejoindre Manchester United. Les Red Devils seraient disposés à investir 80 millions d’euros pour recruter le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Cette somme devrait être immédiatement réinvestie sur le marché des transferts par les Madrilènes.

Le Real serait ouvert à l’idée de laisser partir Casemiro pour récupérer une grosse indemnité. Les Merengues se seraient positionnés sur le remplaçant de la légende brésilienne. Selon les informations de AS, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Bruno Guimaraes. Le milieu brésilien a déjà conquis la Premier League, six mois après son arrivée en Angleterre. À tel point que l’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais est considéré comme l’un des meilleurs milieux du championnat. Les Magpies pourraient se montrer réticents à l’idée de vendre leur meilleur joueur. D’autant plus que grâce aux nouveaux propriétaires saoudiens, Newcastle aurait les moyens de résister aux approches du Real. Reste à savoir quelle sera la décision du principal concerné à quelques mois de la Coupe du Monde.

Real Madrid Mercato : Le Real fonce sur Bruno Guimaraes

La vente de Casemiro serait une perte énorme pour le Real Madrid. Son association avec Toni Kroos et Luka Modric est entrée dans l'histoire. Dans l’optique d’éviter un affaiblissement de l’équipe de Carlo Ancelotti, les Madrilènes ont ciblé Bruno Guimaraes. Le Real pourrait rapidement transmettre une offre à Newcastle si le départ de Casemiro se confirme.

L’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais pourrait contrarier les plans des Merengues en restant à Newcastle. Bruno Guimaraes rêve de disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar et son temps de jeu chez les Magpies devrait lui permettre de valider son ticket. En cas de signature au Real Madrid, l’international brésilien pourrait devenir un joker de luxe et entériner ses chances d’être sélectionné pour la Coupe du Monde.