Real Madrid Mercato : Ancelotti confirme le départ de Casemiro

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2022 à 15:53





Real Madrid Mercato : C’est la fin d’une histoire au Real. Le milieu de terrain brésilien Casemiro va quitter les rangs madrilènes cet été.

Real Madrid Mercato : Ancelotti confirme les envies de départ de Casemiro

Arrivé à la Castilla en janvier 2013, en provenance de Sao Paulo, Casemiro s’apprête à faire ses adieux au Real Madrid. Après neuf ans de bons et loyaux services, l’international brésilien de 30 ans veut s’offrir un nouveau challenge après avoir tout gagné sous le maillot des Merengues. Un souhait confirmé ce vendredi par son entraîneur Carlo Ancelotti.

« J’ai parlé avec lui, il veut essayer un nouveau défi, le club le comprend. Pour ce qu'il a fait et la personne qu'il est, nous devons respecter son souhait. Il y a des négociations, ce n'est pas officiel, il est toujours notre joueur, mais il veut partir. S'il part, nous avons les ressources nécessaires pour le remplacer. Si j'ai tenté de le retenir ? Non, j'ai juste écouté. Il a tellement aidé le club. J'ai entendu sa volonté, son souhait, il n'y a pas de retour possible. Si tout se passe bien pour lui et qu'il y a un accord, nous lui souhaiterons bonne chance et nous regarderons ce que nous avons », a déclaré le technicien italien en conférence de presse. D'après les informations du quotidien madrilène Marca, le compatriote de Neymar va prendre la direction de Manchester United.

Real Madrid Mercato : Casemiro attendu à Manchester United ce vendredi

Le média espagnol assure que Casemiro va rejoindre Manchester United dans le cadre d'un transfert sec à hauteur de 70 millions d'euros, dont 10 millions de bonus. De son côté, le milieu de terrain défensif brésilien se serait déjà attendu avec les Red Devils sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026, avec une année supplémentaire en option, et un important salaire de 22 millions d’euros par saison.

Toujours selon Marca, Casemiro serait même attendu à Manchester ce vendredi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Selon la célèbre émission El Chiringuito, le natif de Sao José dos Campos aurait refusé le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur du club anglais.