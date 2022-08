OM Mercato : Recontre décisive entre Marseille et Cengiz Under

Publié par Timothée Jean le 19 août 2022 à 19:48





OM Mercato : Poussé vers la sortie, Cengiz Under hésite à rejoindre l’Atalanta Bergame. L’attaquant turc fera le point avec sa direction ces prochains jours.

OM Mercato : Cengiz Under détient la clé pour l'échange avec Malinovskyi

La fin du mercato estival sera très agitée du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur une dizaine de recrues estivales et ce n’est pas encore terminé. D’autres renforts supplémentaires sont attendus dans les prochains jours. Toutefois, la situation financière de l’ OM n’est pas au beau fixe. Ce qui oblige les dirigeants phocéens à se séparer de plusieurs joueurs afin de reduire la masse salairale du club. Konrad de la Fuente et Pol Lirola ont récemment quitté le navire marseillais et d’autres départs devraient suivre. C’est notamment le cas de Cengiz Under.

Malgré sa titularisation lors de deux derniers matchs de l’ OM, l’attaquant turc se rapproche de la sortie. Annoncé un temps dans le viseur de Galatasaray, l’ancien attaquant de l’AS Rome pourrait finalement rejoindre l’Atalanta Bergame en échange de Ruslan Malinovskyi. Les deux écuries travaillent déjà sur cet énorme échange. RMC Sport précise que les négociations porteraient sur un transfert définitif des deux joueurs. En cas d’accord, Ruslan Malinovskyi rejoindra l’ OM, tandis que Cengiz Under ferait le chemin inverse. Le problème, c’est que l’ailier droit turc ne semble pas vraiment enclin à rejoindre l’Atalanta Bergame. Le quotidien sportif explique que l’ancien attaquant de l’AS Rome hésite à franchir le pas. Face à la pression de sa direction, il se laisse donc un temps de réflexion avant de trancher.

OM Mercato : Cengiz Under fera le point avec sa direction

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Cengiz Under se plait dans la cité phocéenne. Alors que l’entraîneur Igor Tudor met en place un effectif compétitif avec l’arrivée de nouveaux renforts, le buteur turc aimerait faire partie de ce nouveau projet marseillais. Il a d’ailleurs régulièrement affiché sa volonté de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs marseillaises.

Cependant, la direction de l' OM ne l’entend pas de cette oreille. Selon la source, Cengiz Under va bientôt rencontrer ses dirigeants pour leur communiquer sa décision finale. Acceptera-t-il de retourner en Italie cet été ? Pour l’heure, l’échange entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame dépendra en grande partie de sa décision finale.