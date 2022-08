OM Mercato : Marseille en grand danger pour Malinovskyi !

Publié par Timothée Jean le 19 août 2022 à 17:48





OM Mercato : Tottenham tente de chiper Malinovskyi à Marseille

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille entre dans sa dernière ligne droite. Depuis l’ouverture du marché des transferts, le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur dix recrues. Et l’ OM ne compte pas s’arrêter de si tôt dans son recrutement XXL. D'autres renforts sont attendus dans la cité phocéenne d'ici la fin du mercato estival. La presse britannique assure en effet que le défenseur central de Manchester United, Éric Bailly, est proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Les négociations avancent entre les différentes parties. Mais ce n’est pas tout.

Selon les informations de Sky Sport Italia, le club marseillais discute activement avec l'Atalanta Bergame pour recruter Ruslan Malinovskyi (29 ans). L’international ukrainien (49 sélections), qui a disputé 41 matches la saison dernière pour 10 buts inscrits et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, est lié au club italien jusqu’en juin prochain. À une année de la fin de son contrat, il serait même intéressé par l'idée de relever un nouveau challenge loin de la Serie A. L’ OM aurait alors sauté sur l’occasion pour le recruter. Les dirigeants phocéens seraient même prêts à inclure Cengiz Under dans la transaction, ce qui faciliterait la venue de Ruslan Malinovskyi.

Les discussions entre l’ OM et l’Atalanta Bergame se poursuivraient dans ce sens. Et pour l’heure, les dirigeants marseillais se montrent même très optimistes concernant l’aboutissement de cet échange. Sauf qu’un nouveau prétendant est bien décidé à faire échouer ce deal. Selon les informations de TMW, Tottenham tente de détourner le milieu de terrain ukrainien de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants britanniques auraient déjà entamé des démarches concrètes auprès de la direction de l’Atalanta Bergame pour rafler la mise dans ce dossier, au grand dam de l’ OM.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi prêt à tourner le dos à Marseille

Toujours selon les indiscrétions du média italien, les Spurs proposeraient une offre bien plus supérieure à celle de l’ OM pour s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi. Le club britannique proposerait du cash avec l’idée d’inclure Sergio Reguilon dans la transaction. Cette offre de Tottenham risque donc de tout chambouler dans ce dossier. En tout cas, du côté du joueur, son choix semble d’ores et déjà fait.

La source explique que Ruslan Malinovskyi, bien que courtisé par Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta, accorderait sa préférence à Tottenham. L’idée d’évoluer en Premier League cette saison l'enthousiasme bien plus que de faire ses valises pour rebondir dans le Championnat de France. Ce choix est de ce fait une bien mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Vélodrome, qui devront se battre jusqu'au dernier moment pour attirer l'ancien footballeur du Shakhtar Donetsk. Malgré tout, la formation olympienne avance avec confiance sur ce dossier. D’après des sources concordantes, l'objectif des Marseillais est de convaincre Ruslan Malinovskyi de changer d’avis le plus rapidement possible. Les prochaines heures s'annoncent donc décisives dans ce dossier.

OM Mercato : Le clan Ruslan Malinovskyi vend la mèche sur son avenir

Titulaire incontournable à l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi vit un début de saison très compliqué en Serie A. Selon plusieurs médias italiens, l’Ukranien ne s'entend plus avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini. La preuve, le milieu de terrain n’ a pas encore été titularisé depuis l’entame du championnat. Un traitement devenu insupportable pour le principal concerné, qui n’exclut plus un départ.

D’ailleurs, son épouse a elle-même vendu la mèche sur son avenir. « Nous avons acheté une maison à Bergame il y a déjà deux ans, nous sommes heureux ici et nous n'étions pas prêts à changer nos vies, Ruslan se préparait pour une nouvelle saison, mais quelque chose s'est mal passé. C'est dommage pour nous, mais c'est la vie de football et mon mari doit penser à son avenir en tant que footballeur professionnel. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille », a posté Roksana Malinovska sur son compte Instagram avant de supprimer le message. Ainsi, le milieu de terrain a de fortes chances de quitter la DEA dans les prochains jours. Reste à savoir quelle sera sa future destination...