PSG Mercato : Galtier attend des recrues, le FPF pointe son nez

PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier réclame d’autres recrues à Luis Campos cet été, le Paris SG s’est fait épingler par le Fair-Play Financier.

PSG Mercato : Christophe Galtier accentue la pression sur Luis Campos

Malgré les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, l’entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait encore voir débarquer d’autres renforts d’ici la fin du mercato estival. Après avoir ouvertement déclaré attendre trois nouvelles recrues il y a deux semaines, Christophe Galtier est revenu à la charge ce vendredi. Avant le déplacement à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le technicien marseillais a enjoint sa direction sportive de faire vite dans le recrutement.

« Nous avons identifié rapidement les besoins par rapport à un nouveau système et un calendrier très chargé et les joueurs pouvant être une valeur ajoutée. Après, il y a la réalité du marché », a d'abord déclaré le successeur de Mauricio Pochettino en conférence de presse avant d’afficher son impatience pour ses nouvelles recrues.

« Avec le président et Luis Campos, nous échangeons tous les trois jours sur ce que doit être notre effectif. Nous sommes pressés. Dans une semaine, nous allons enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c'est simple d'intégrer un joueur et qu'il a trouvé ses repères au bout de trois-quatre jours. Il y a un modèle de jeu, des principes de jeu, une connexion que les nouveaux joueurs doivent trouver avec leurs partenaires donc, évidemment, le fait que les joueurs n'arrivent pas, cela nous pénalise sur un plan sportif », a ajouté Galtier. Toutefois, si plusieurs noms continuent d’être associés au PSG, Luis Campos va désormais devoir faire attention à ses dépenses, Fair-Play Financier oblige.

PSG Mercato : Éviter les 30M€ de déficit sur trois ans

L'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA suit toujours avec la plus grande attention les comptes du Paris Saint-Germain. Et de toute évidence, il va falloir que les dirigeants et les services financiers du club de la capitale trouvent rapidement des solutions pour faire des économies. En effet, après avoir fait l'objet d'une « demande d'informations » supplémentaires sur ses comptes en juin dernier, le Paris SG fait désormais l'objet d'un « accord de règlement » de la part de l'Instance de Contrôle Financier des Clubs de l'UEFA, selon les informations dévoilées ce vendredi par le quotidien L’Équipe.

Il s'agit de sanctions uniquement financières et graduées, qui pourraient devenir sportives, si le Champion de France en titre ne revient pas progressivement dans les clous du Fair-Play Financier en trois ans. Le média sportif explique que le déficit du PSG dépasse les 30 millions d'euros autorisés sur trois exercices comptables. L’analyse des experts de l'UEFA est désapprouvée, mais le refus de cet accord de règlement pourrait entraîner des pénalités plus sévères par la suite. Luis Campos va donc devoir vendre beaucoup et faire attention à ses dépenses. Christophe Galtier est prévenu.