PSG Mercato : Luis Campos insiste pour une signature exceptionnelle

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2022 à 13:14







PSG Mercato : Désireux d’attirer un nouvel attaquant d’ici la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain insiste sur une piste exceptionnelle.

PSG Mercato : Campos prêt à une petite folie pour un international anglais

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Christophe Galtier a ouvertement réclamé un nouvel attaquant afin d’équilibrer son effectif. Le Conseiller Football du Paris Saint-Germain, Luis Campos, serait donc passé à l’offensive pour Marcus Rashford. À un an de la fin de son contrat, l’avant-centre de 24 ans pourrait quitter les rangs de Manchester United pour éviter un départ libre l’été prochain. D’autant que le coéquipier de Cristiano Ronaldo serait lui-même décidé à rejoindre la bande à Lionel Messi en Ligue 1. Le tabloïd britannique The Times assure ainsi que les dirigeants parisiens s’apprêteraient à proposer un contrat longue durée au natif de Manchester, ainsi qu’un joli chèque aux Red Devils pour le transfert de l’international anglais.

Le journaliste Ben Jacobs confirme cette information et précise que « le PSG reste fermement intéressé par Marcus Rashford, mais se méfie d'être utilisé pour lui obtenir de meilleures conditions à Manchester United. Manchester United ne veut pas vendre et des sources du PSG disent qu'il y a des "jeux" en cours. Manchester United est susceptible de faire sortir Rashford du marché. » De son côté, Luis Campos aimerait boucler ce dossier avant la fin du mercato. Mais il faudra pour cela parvenir à convaincre Erik ten Hag, le nouveau manager des Red Devils.

PSG Mercato : Erik ten Hag fait de la résistance pour Rashford

Après avoir déjà fermé la porte à un départ de Marcus Rashford, l’entraîneur de Manchester United a de nouveau évoqué l'avenir de son joueur, fortement pressenti au Paris-Saint-Germain. Après la nouvelle débâcle des Mancuniens face à Bretford (0-4), le technicien néerlandais. « Je n'ai pas encore parlé à Rashford des récentes rumeurs, mais il sait que je l'aime vraiment. Marcus sait que je veux qu'il soit ici à Man United - donc je vais le lui répéter », a déclaré ten Hag au micro de Sky Sports.

Le Paris SG est donc prévenu.