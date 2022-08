ESTAC Troyes Mercato : Indésirable, un ancien crack de Ligue 1 pisté !

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 02:02





ESTAC Troyes Mercato : Plutôt discret sur le marché des transferts, le club dirigé par Bruno Irles tente un énorme coup en attaque.

ESTAC Troyes Mercato : Rony Lopes de retour en France ?

L'information devrait réveiller tous les supporters du club aubois. Selon le journal L'Equipe, l'ESTAC Troyes serait en train de négocier pour rapatrier l'ancien Monégasque Rony Lopes, indésirable au FC Séville. Après avoir recruté les défenseurs Jackson Porozo et Andreas Bruus, ainsi que les attaquants Iké Ugbo et Savio Moreira, l'ESTAC veut relancer l'ex-pépite du Rocher.

Rony Lopes connaît très bien la Ligue 1 puisqu'il a déjà joué avec plusieurs clubs de l'élite (l'AS Monaco, mais aussi l'OGC Nice et le LOSC). Depuis son transfert au FC Séville en 2019, l'international portugais n'arrive plus à réaliser des performances à la hauteur de son talent. C'est pourquoi le club andalou a tenté de le prêter afin qu'il se relance, du côté de Nice mais également de l'Olympiakos, dernière destination en date où il aura disputé 18 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives dans le championnat grec.

Le FC Séville veut se séparer de Rony Lopes

À force de le prêter pour des performances peu concluantes, le FC Séville veut désormais se débarasser de Rony Lopes. Avec un entraîneur mis en place depuis maintenant plusieurs années (Julen Lopetegui), l'objectif est de faire bonne figure en Ligue des Champions et en championnat. C'est pourquoi l'équipe andalouse cherche à se renforcer en vendant ses indésirables, dont Rony Lopes. Pour le moment, le mercato est peu satisfaisant car les résulats sont en dent de scie (défaite contre Osasuna, match nul à domicile contre Valladolid).

Si le FC Séville a beaucoup recruté en défense depuis les départs de Jules Koundé et de Diego Carlos, seul Isco a débarqué au poste de milieu de terrain offensif. Et pour l'instant, l'attaque n'est pas au rendez-vous avec seulement 2 buts marqués en 2 matchs de Liga contre des équipes jugées plus faibles sur le papier. Si aucun contact n'a encore été officialisé entre l'ESTAC Troyes et le FC Séville concernant Rony Lopes, nul doute que le joueur ne devrait pas tarder à trouver un nouveau point de chute, lui qui enchaîne les prêts depuis son arrivée en Andalousie.