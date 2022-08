Real Madrid Mercato : C'est fait, une figure du Real rebondit en Liga

Publié par Nicolas le 08 août 2022 à 16:25

Real Madrid Mercato : Après neuf saisons passées au Real, une légende du club s'en va et s'engage librement avec le FC Séville.

Real Madrid Mercato : Isco signe au FC Séville

Une page se tourne au Real Madrid. Après Marcelo et Gareth Bale le mois dernier, un autre acteur majeur des cinq Ligues des Champions glanées en huit ans quitte le club merengue. En fin de contrat au Real, Isco s'est officiellement engagé avec le FC Séville pour les deux prochaines saisons. La veille, un accord de principe avait été conclu entre les deux parties et il ne manquait plus que la visite médicale, qui a eu lieu ce lundi.

Le club andalou l'a annoncé via un communiqué officiel. « Isco Alarcón est désormais officiellement un joueur du Sevilla FC pour les deux prochaines saisons. » Isco sera présenté au public mercredi à 21h dans le stade Sanchez Pizjuan. À Séville, il retrouvera Julen Lopetegui, qui fut son sélectionneur entre 2016 et 2018 et qui avait su tirer le meilleur de lui avec la sélection espagnole. Une nouvelle collaboration qui s'annonce prometteuse.

Real Madrid Mercato : Le grand palmarès d'Isco avec le Real

Le milieu international espagnol de 30 ans, aux 38 sélections et 12 buts, a un palmarès impressionnant qu'il s'est forgé au Real Madrid, club dans lequel il a remporté 5 Ligues des Champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et 3 Liga (2017, 2020 et 2022). En neuf saisons passées au sein de la Casa Blanca, il a disputé 352 matches avec les Merengues pour 53 buts et 56 passes décisives. La saison dernière, le milieu offensif de 30 ans n'était qu'un élément de rotation dans l'esprit de l'entraîneur Carlo Ancelotti, ayant effectué seulement 14 apparitions et marqué 1 but en Liga pour la saison 2021-2022.

Formé à Valence, Isco avait rejoint Malaga en 2011 avant de signer au Real Madrid en 2013 pour un montant de 30 millions d'euros. Il aura encore l'occasion de briller au haut niveau cette saison, puisque le FC Séville est qualifié pour la Ligue des Champions.