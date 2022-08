ESTAC Mercato : Troyes s'offre un attaquant connu de la Ligue 1

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 14:14





ESTAC Mercato : En grande difficulté en Ligue 1 dans ce début de saison, Troyes a accueilli un joueur offensif connu dans le championnat.

ESTAC Mercato : Rony Lopes prêté à Troyes par le FC Séville

Rony Lopes est revenu en Ligue 1 et a déposé ses valises à l’ ESTAC. Il est prêté au club aubois par le FC Séville. Le milieu offensif, aussi ailier, s’est engagé avec l’ES Troyes AC pour un prêt d’une saison sans option d'achat. « L’ ESTAC est heureuse d’annoncer officiellement la signature de Rony Lopes. L’ensemble du club se réjouit de ce renfort de poids, qui vient compléter qualitativement l’effectif troyen en vue de l’objectif maintien », s’est réjoui l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1.

En effet, l’équipe de Bruno Irles a concédé trois défaites en autant de matches disputés en championnat cette saison et ne marque pas de point au compteur. Le coach des Troyens est d’ailleurs sur la sellette en ce moment. Des noms circulent déjà dans l’Aube pour le remplacer.

ESTAC Mercato : Vitali se réjouit de l'arrivée du Rony Lopes

En attendant le match décisif contre l'Angers SCO, dimanche à 15h, François Vitali, le directeur sportif de l’ ESTAC salue la signature de Rony Lopes. « Nous sommes heureux de l'arrivée de Rony à l' ESTAC. Son expérience au plus haut-niveau et notamment dans le Championnat de France de Ligue 1, avec des passages au LOSC, à l’AS Monaco ou encore à l’OGC Nice, sera un atout à disposition de l'équipe, pour atteindre l'objectif commun du maintien. La venue de Rony est également une preuve de crédibilité dans notre projet, au vu de son parcours », a déclaré le dirigeant troyen, au sujet de l’international portugais (2 sélections). Pour rappel, Rony Lopes compte 153 matches en Ligue 1, pour 29 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées.