OGC Nice Mercato : Un premier départ officiel chez les Aiglons !

Publié par ALEXIS le 28 mai 2021 à 15:15

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur à l’ OGC Nice, le club a officialisé le départ d’un joueur arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

L' OGC Nice ne lève pas l'option d'achat de Rony Lopes

L’ OGC Nice a décidé de laisser repartir Rony Lopes au FC Séville. L’option d’achat assortie à son contrat n’a pas été levée par le club de Ligue 1. « Prêté à l’ OGC Nice par le FC Séville lors de la saison 2020-2021, Rony Lopes quitte le club rouge et noir. Le club tient également à remercier Rony et lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de son parcours », a communiqué le club azuréen. Quant au milieu offensif portugais, il a fait ses adieux au Gym dans un message posté sur Twitter. « Une autre saison touche à sa fin. Une saison très difficile pour moi. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont aidé, le staff, mes coéquipiers et les supporters de l’ OGC Nice », a-t-il écrit.

Sous contrat avec le club andalou jusqu’en 2024, l’ancien joueur de Manchester City va retrouver la Liga la saison prochaine, sauf s’il est transféré ou prêté à nouveau pendant le mercao estival. « Maintenant, il est temps pour moi de bien me reposer et de bien me préparer pour la saison prochaine qui sera incroyable. Merci », a-t-il conclu.

Trois clubs en Ligue 1 pour le Portugais

Rony Lopes a disputé 33 matchs sous le maillot du Gym cette saison, toutes compétitions confondues. Il a marqué 5 buts et offert 2 passes décisives. Ce n’est pas la première fois que le joueur de 25 ans évolue en Ligue 1. Il avait déjà porté les couleurs du LOSC (2014-2017) et de l'AS Monaco (2017-2019). Le club du Rocher l'a transféré au FC Séville contre un chèque de 25 M€. Selon l’estimation de Transfermarkt, son coût actuel sur le marché des transferts est de 8 M€.