ESTAC Mercato : Un renfort offensif se rapproche de Troyes !

Publié par ALEXIS le 23 août 2022 à 16:12





ESTAC Mercato : Un attaquant qui connaît bien la Ligue 1 est en passe de rejoindre Troyes pour une saison, sous la forme d’un prêt.

ESTAC Mercato : Rony Lopes va être prêté à Troyes

L’ ESTAC fait un début de saison catastrophique, soit trois défaites en 3 journées de Ligue 1 disputées. Dernier de Ligue 1, le club aubois attend des renforts afin de redresser la barre, car 4 clubs descendront directement en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2022-2023. L’équipe de Bruno Irles pourrait enregistrer une arrivée en attaque cette semaine. Comme l’annonce L’Équipe, Rony Lopes est attendu à Troyes pour s’y engager. « Le Séville FC et l'ES Troyes AC ont trouvé un accord pour le prêt » de l’international portugais (2 sélections), selon le quotidien sportif. En effet, le joueur de 26 ans ne rentre pas dans les plans de Julen Lopetegui. Pour preuve, il avait été prêté à l’OGC Nice en 2020-2021, puis à l’Olympiakos la saison dernière.

ESTAC Mercato : L'attaquant du FC Séville débarque avec son expérience

Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat en Andalousie, Rony Lopes va retrouver la Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien. En dehors du Gym où il avait été prêté par le FC Séville, le Brésilo-Portugais a joué au LOSC en 2014-2015 puis en 2016-2017, soit deux saisons, toujours sous la forme de prêt.

Il a également défendu les couleurs de l’AS Monaco en 2017-2018 et 2018-2019. En plus de ses 153 matches disputés en Ligue 1 (pour 29 buts et 18 passes décisives), Rony Lopes compte aussi 27 matches dans le championnat grec et quelques apparitions avec Manchester, l’un de ses clubs formateurs. L’ailier droit attendu à l’ ESTAC est donc armé pour apporter son expérience à l’ ESTAC qui en a grand besoin, vu son début de championnat catastrophique.