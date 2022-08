PSG Mercato : Galtier s’emballe déjà pour un crack portugais

Publié par Ange A. le 22 août 2022 à 09:05





PSG Mercato : Au sortir du récital de Paris contre Lille, Christophe Galtier a exprimé son admiration envers un milieu portugais.

PSG Mercato : Galtier salue un énorme coup de Campos

Le Paris Saint-Germain a confirmé sa montée en puissance dimanche à Lille. Le PSG n’a fait qu’une bouchée du LOSC en s’imposant 7 buts à 1. Kylian Mbappé y est allé de son triplé, Neymar a signé un doublé quand Lionel Messi s’est contenté d’un but. Son trio d’attaque de sortie contre les Dogues, Christophe Galtier n’a pas caché sa satisfaction. Surtout après les polémiques liées au penaltygate survenues contre Montpellier lors de la dernière journée. Outre son trio infernal, le nouvel entraîneur parisien est sous le charme de l’une de ses grosses recrues estivales. Arrivé contre près de 42 millions d’euros du FC Porto, Vitinha est sous contrat jusqu’en 2027. Le milieu portugais s’est déjà mis son nouveau coach dans la poche.

Galtier admiratif de Vitinha

Christophe Galtier indique ne pas être surpris par les débuts prometteurs de Vitinha. « Non. Quand Luis Campos m’a parlé de Vitinha, que je connaissais très peu, j’ai regardé son parcours avec Porto. Il est tout le temps en mouvement, il a l’esprit très collectif, il est le liant entre la défense et l’attaque, il est très mature pour son âge. Je ne suis pas surpris qu’il se soit vite intégré au système et à ses partenaires », a assuré le coach du PSG dans des propos relayés par Le Parisien.

Toutefois, un premier coup dur se profile pour le Paris Saint-Germain avec son nouveau milieu de terrain. Titulaire lors des quatre sorties de Paris cette saison, Vitinha manquera le prochain match des Rouge et bleu. Le joueur de 22 ans est suspendu pour la réception de l’AS Monaco dimanche prochain au Parc des Princes. Contre le MHSC, il avait reçu son troisième avertissement en l’espace de 10 rencontres.