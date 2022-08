Real Madrid Mercato : Le Real veut recruter un joyau au milieu !

Publié par Thomas G. le 22 août 2022 à 22:05





Real Madrid Mercato : Suite au départ de Casemiro et à l'échec dans le dossier Kylian Mbappé, les Merengues ont les moyens de réaliser un coup historique.

Real Madrid Mercato : Florentino Perez vise un joyau au milieu

Le Real Madrid a bouclé la vente du milieu international brésilien Casemiro contre un chèque de 70 millions d’euros. L’international auriverde va s’engager avec Manchester United après dix ans passés à Madrid. En parallèle, les Madrilènes ne sont pas parvenus à trouver un accord avec Kylian Mbappé. Les Merengues ont donc une manne financière non-négligeable pour se renforcer.

Selon les informations de Sport, le Real Madrid souhaiterait attendre l’été prochain pour recruter un grand talent. Les Merengues pourraient passer à l’action pour enrôler Jude Bellingham. Le milieu du Borussia Dortmund devrait être la grande attraction du mercato estival 2023 et le Real ne veut pas laisser passer cette occasion. Les Madrilènes seraient disposés à investir 125 millions d’euros pour convaincre Dortmund de céder l’international anglais. En cas de transfert, le natif de Birmingham pourrait être le joueur le plus cher acheté par le Real Madrid. Florentino Perez veut éviter de connaître une nouvelle déconvenue après les échecs dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le Real fera le maximum pour ne pas laisser filer Jude Bellingham la saison prochaine. La bataille s’annonce rude puisque Liverpool et Manchester United sont également très intéressés par le milieu de 19 ans.

Real Madrid Mercato : Le Real veut devancer tout le monde pour Bellingham

Les Madrilènes veulent prendre de l’avance, mais les grands clubs européens devraient tous être au rendez-vous l’été prochain. Le Barça, Chelsea, Manchester City et le PSG pourraient se joindre à la lutte et faire monter les enchères. Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid réfléchiraient sérieusement à transmettre une offre cette année dans les derniers jours du mercato. En cas d’accord entre les Merengues et le Borussia Dortmund, Jude Bellingham serait alors prêté une saison en Allemagne.