PSG Mercato : Marcus Rashford répond en personne à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 15:05





PSG Mercato : Visé par le Paris SG, club avec lequel il serait déjà d’accord, Marcus Rashford s’est exprimé sur son avenir avec Manchester United.

PSG Mercato : Une offre colossale en préparation pour Marcus Rashford

D’après les informations de la presse anglaise, notamment The Times et The Sun, le Paris Saint-Germain serait prêt à formuler une importante proposition à Marcus Rashford avec un contrat longue durée. À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, l’attaquant de 24 ans veut changer d’air afin de s’offrir un nouveau challenge et serait très intéressé par le projet du club de la capitale. Les négociations entre le PSG et l’entourage de l’international anglais seraient très positives, tandis que Luis Campos rêverait toujours de l'associer à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque des Rouge et Bleu.

Aux yeux du dirigeant portugais, les Red Devils n'ont pas su exploiter le potentiel de Marcus Rashford, avec les nombreux changements d'entraîneurs. Il souhaiterait donc lui donner la possibilité de montrer l’étendue de son talent sous les couleurs du Paris SG. Pour recruter l’ancien coéquipier d’Ander Herrera, le Champion de France en titre serait disposé à mettre un chèque de 70 millions d’euros sur la table des discussions avec Manchester United. Mais cette possibilité ne semble pas vraiment enchanter le principal concerné.

PSG Mercato : Marcus Rashford ne compte pas quitter Manchester United

Intéressé par le profil de Marcus Rashford, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une petite folie pour l’arracher à Manchester United durant ce mercato estival. Sauf que le numéro 10 de l’équipe anglaise n'a visiblement pas la tête à un départ. En effet, dans des propos accordés à Sky Sports, le natif de Wythenshawe a assuré qu’il n’envisage pas un avenir ailleurs qu’avec son club formateur. « 100%. Pour moi, c'est non négociable. Pour moi, j'ai toujours voulu être à Manchester United le plus longtemps possible et concourir pour des trophées au club. J'espère que nous pourrons recommencer à le faire et c'est quelque chose que je pousse vraiment à faire », a déclaré Marcus Rashford avant de réitérer son attachement aux Red Devils.

« La seule chose qui reste la même est mon dévouement et mon engagement envers l'entraînement et les matchs. J'ai l'impression que, quelle que soit la situation, je dois me donner à 100% pour moi, ma famille, mes amis et les fans », a précisé le protégé d’Erik ten Hag. Le PSG et Luis Campos sont donc prévenus.