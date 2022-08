RC Strasbourg Mercato : Un échec retentissant du RCSA à Metz révélé

Publié par ALEXIS le 23 août 2022 à 01:20





RC Strasbourg Mercato : Selon L’Équipe, le RCSA a bel et bien tenté de recruter un milieu offensif du FC Metz, finalement enrôlé par un club au Qatar.

RC Strasbourg Mercato : Farid Boulaya repousse le RCSA et file au Qatar

Relégué en Ligue 2, le FC Metz a perdu plusieurs joueurs cet été. Certains sont partis librement, d’autres ont fait l’objet de transferts ou ont été prêtés. Le RC Strasbourg a même récupéré Thomas Delaine (arrière gauche, 30 ans) chez les Messins, sans indemnité de transfert, au terme de son contrat chez les Messins. Le club alsacien a également tenté de recruter Farid Boulaya (29 ans), un autre joueur laissé libre par le FCM.

Comme le révèle le quotidien sportif, le RCSA était l’un des clubs de Ligue 1 parmi plusieurs prétendants étrangers du joueur offensif des Grenats. Mais, l’international algérien (8 sélections, 1 but) n’a pas prêté attention à l’intérêt des Strasbourgeois, d’après la source. Il a préféré filer au Qatar où il s’est engagé officiellement avec Al-Gharafa SC, dimanche.

L'Algérien rejoint ses compatriotes au Qatar

Farid Boulaya a signé un contrat de deux saisons avec le club basé à Doha, soit jusqu'au 30 juin 2024. Il a choisi un club où il retrouve des compatriotes internationaux : Mehdi Tahrat (défenseur central, 32 ans), Yacine Brahimi (ailier gauche, 32 ans) et Ishak Belfodil (avant-centre, 30 ans). Le dernier a d'ailleurs signé avec ''Les Panthères'', le même jour que le joueur convoité par le RC Strasbourg. Selon le journal sportif, l'Olympiakos en Grèce, Al-Arabi SC au Qatar, Alanyaspor et Adama Demir en Turquie sont les clubs qui étaient intéressés concrètement par les services du joueur du FC Metz, en plus du RCSA. Après Istres, Clermont Foot, SC Bastia, Girona FC (Espagne) et évidemment le club Mosellan, Farid Boulaya va découvrir un nouveau Championnat (la Stars League) dans le Golfe.