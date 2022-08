Stade Rennais Mercato : Gaëtan Laborde se rapproche de la Liga

Publié par Thomas le 22 août 2022 à 14:05





Stade Rennais Mercato : Assuré de conserver Martin Terrier cette saison, le SRFC pourrait toutefois voir son avant-centre Gaëtan Laborde faire ses valises.

Stade Rennais Mercato : Avec Kalimuendo, l’avenir de Laborde en suspens

Secteur de jeu le plus prolifique du SRFC la saison dernière, la ligne offensive pourrait connaître quelques surprises d’ici la fin du mercato, le 1er septembre. Après l'arrivée d’Arnaud Kalimuendo à la pointe de l’attaque pour cinq saisons, Florian Maurice doit créer de l’espace devant et devrait offrir quelques portes de sorties à certains joueurs. Si Serhou Guirassy est invité à se trouver un nouveau point de chute cet été, le Stade Rennais pourrait également perdre le Français Gaëtan Laborde.

Recruté au Montpellier HSC en fin de mercato 2021, l’avant-centre de 28 ans n’est plus aussi intouchable dans l’esprit de Bruno Genesio, d’autant que son rendement (1 but lors de ses 10 derniers matches) est de plus en plus remis en question. Dans le viseur du LOSC mais également de l’OGC Nice, qui souhaite le réassocier à Andy Delort, le natif de Mont-de-Marsan pourrait être la surprise de cette fin de mercato en France.

La signature du Titi permet certes au Stade Rennais d’évoluer dans un système à 2 avant-centres, mais elle apporte implicitement une concurrence de taille à Gaëtan Laborde qui semblait quasi intouchable à son poste la saison passée. " On construit une équipe pour être performant sur tous les tableaux. Le groupe sera composé de joueurs capables d’être performants chez nous. Ça risque encore d’évoluer ", évoquait il y a peu Florian Maurice concernant le futur de son attaquant. À en croire les informations de L’Équipe, l’ancien Montpelliérain ne souhaite pas forcément quitter Rennes cet été mais un projet sportif ambitieux pourrait le faire pencher pour un transfert. Et justement, un cador aurait avancé ses pions pour le recruter.

Stade Rennais Mercato : Le FC Séville en pole pour récupérer Laborde

Déjà très intéressé par les services du Français l’été dernier, le club andalou dirigé par Julen Lopetegui serait revenu à la charge récemment pour signer Gaëtan Laborde. Un intérêt qui, selon le quotidien sportif, pourrait bien faire réfléchir le joueur de 28 ans qui ne dirait pas non à une expérience en Ligue des Champions.

Pour l’heure, Laborde se sent bien au SRFC mais voit l’arrivée récente de Kalimuendo comme un avertissement de la part de son board. Comme l’année dernière, le Français pourrait créer la surprise en toute fin de mercato en se faisant transférer à la surprise générale. En cas de départ de l’avant-centre, le Stade Rennais pourrait ainsi offrir plus de protagonisme au prometteur Matthis Abline, qui sort d’un prêt convaincant la saison dernière au Havre et qui était sur le coup d’un nouveau prêt en France ces dernières semaines.