Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche d'une signature en attaque

Publié par Thomas le 23 août 2022 à 16:05





Stade Rennais Mercato : Dans sa volonté de miser sur l'avenir, le SRFC se rapprocherait d'une superbe signature en attaque.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier se rapproche d’une prolongation au SRFC

Au centre de nombreuses convoitises cet été après sa saison XXL chez les Rouge et Noir, Martin Terrier a finalement décidé de rester au SRFC, pour le plus grand bonheur de son entraîneur et des supporters. Le meilleur buteur du club la saison passée avait fait part ce week-end de sa décision finale au micro de Clément Gavard. " Je serai Rennais au 1er septembre, c’est sûr et certain. Je me sens bien ici ", a indiqué l’attaquant français après la victoire des siens contre Ajaccio (2-1).

Une belle nouvelle pour Bruno Genesio qui se déleste ainsi d’une crainte qui planait depuis l’ouverture du marché des transferts. Pour rappel, Martin Terrier était entré dans la shortlist de plusieurs grosses écuries comme Liverpool ou encore Everton. Mais le joli coup du Stade Rennais ne s’arrête pas là. Après avoir conservé leur serial buteur, les Rouge et Noir serait en bonne voie pour prolonger son aventure en Bretagne. Comme le révèle l’insider Romain Goyat, l’ex-attaquant de l’ OL pourrait étendre son aventure au Roazhon Park, lui qui est déjà sous contrat jusqu’en 2025 à Rennes. Buteur ce dimanche contre Ajaccio, Martin Terrier semble bien parti pour écrire l’histoire avec le SRFC pour quelques années encore.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier, le nouveau leader de Genesio

Arrivé sur la pointe des pieds lors de l’été 2020, Martin Terrier s’est hissé la saison dernière comme l’un des tous meilleurs attaquants de notre championnat. Auteur de 21 réalisations en Ligue 1 lors de l’exercice précédent, le joueur de 25 ans avait signé sa meilleure copie depuis ses débuts en pro. Une dynamique qui n’avait d’ailleurs pas échappé à certains cadors, qui le suivaient avec attention cet été.

Finalement, Terrier va bien poursuivre son parcours à Rennes et compte bien s’imposer un peu plus comme le serial buteur de l’équipe de Bruno Genesio. D’abord dans l’ombre de la recrue Gaëtan Laborde, le polyvalent avant-centre a finalement formé un duo de choc avec l’ex-Montpelliérain, l’un des plus prolifique d’Europe. À quelques mois du Mondial au Qatar, Martin Terrier pourrait bel et bien être la surprise de la liste de Didier Deschamps, dans un secteur de jeu pourtant ultra-concurrentiel.