OM Mercato : Avant Eric Bailly, Marseille boucle un deal en Italie !

Publié par Timothée Jean le 23 août 2022 à 19:05





OM Mercato : En attendant l’officialisation de la signature d’Eric Bailly, l’Olympique de Marseille vient de boucler une énorme opération en Italie.

OM Mercato : Milik attendu à la Juve, les détails du deal ont fuité

À moins de dix jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille poursuit sa campagne de recrutement XXL. Après être parvenu à boucler à l’arrivée de dix nouvelles recrues depuis le début de l’été, l’ OM s’apprête à accueillir un nouveau renfort en défense. En difficulté à Manchester United, Eric Bailly est sur le point de débarquer à Marseille. Sa signature serait déjà réglée en interne. L’international ivoirien, sauf un énorme retournement de situation, va rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant.

Mais ce n’est pas tout. L’Olympique de Marseille s’apprête également à réaliser un très gros coup en attaque. Vivement critiqué depuis la reprise du championnat, Arkadiusz Milik ne devrait pas rester une saison supplémentaire au Vélodrome. Et pour cause, l’avant-centre polonais se dirige tout droit vers la Juventus. Longtemps intéressé par ses services, le club turinois serait finalement parvenu à boucler sa signature. Une information confirmée par Idriss Kasmi. « Accord trouvé entre la Juventus et Arek Milik, le joueur devrait se rendre à Turin dès que possible », a posté le journaliste pour Le Phocéen sur son compte Twitter.

Tout indique donc que l’ancien attaquant de Naples fera son retour en Italie dans les prochains jours. Selon la source, le joueur de 28 ans va rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt payant, assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Les derniers détails pour son transfert auraient été réglés ce lundi, au cours d'une réunion entre la direction de l’ OM, les représentants du joueur et des émissaires de la Juve. Après 18 mois passés à Marseille, Arkadiusz Milik s’apprête donc à rebondir à Turin. Une opération importante pour Pablo Longoria qui souhaite réduire son secteur offensif, alourdi par les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez.

OM Mercato : Un autre attaquant proche d’un départ de Marseille

Arkadiusz Milik ne sera sans doute pas le dernier attaquant à quitter l’ OM en cette fin de mercato. Absent des plans d’Igor Tudor et mis à l’écart depuis l’entame de la saison, Bamba Dieng se rapproche inlassablement de la porte de sortie. Agacé par le traitement qu’il subit sous l’ère Tudor, le jeune attaquant se chercherait désormais un nouveau point de chute. Le FC Lorient, le Stade Brestois et l’OGC Nice s’activent notamment pour le recruter. Plusieurs clubs de Premier League seraient également en embuscade sur cette piste offensive.