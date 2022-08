PSG Mercato : Une arrivée importante officialisée au Paris SG !

Publié par Thomas le 24 août 2022 à 14:36





PSG Mercato : Alors que le Paris SG s'adonne à un dégraissage massif de son effectif, le club a enregistré une importante arrivée dans son organigramme.

PSG Mercato : Proche du clan Mbappé, Julien Maynar rejoint le Paris SG

Le mercato se poursuit à toutes les échelles au Paris Saint-Germain, qui, en parallèle de son recrutement de joueurs, a enrôlé une pièce importante dans son organigramme. Comme évoqué il y a plusieurs jours, le club de la capitale s’est renforcé avec l’arrivée de Julien Maynard, au poste de responsable communication et relation presse. Bien connu de la sphère mercato, le journaliste passé par les rangs de TF1 s’était rapproché de l’Équipe de France notamment lors de la Coupe du Monde 2018, où il avait couvert le sacre des Bleus en Russie. Proche de Kylian Mbappé et de sa famille, Julien Maynard a officialisé son nouveau statut sur ses comptes Twitter et Instagram ce mercredi. Il y a peu, l’insider français annonçait publiquement son départ du groupe TF1 et de l’émission Téléfoot sur son compte Twitter. " 15 août 2022, dernier jour d’une aventure qui aura duré pratiquement 10 ans. Je n’oublierai jamais rien. Merci pour tout. "

PSG Mercato : Le Paris SG se modernise depuis l’arrivée de Luis Campos

La venue de Luis Campos en tant que Conseiller Football du Paris Saint-Germain au début de l’été a permis d’insuffler une nouvelle dynamique au club de la capitale. Le dirigeant portugais, après avoir bouclé l’arrivée de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur, s’est entouré d’une équipe taillée pour remettre sur pied un PSG lancinant.

Outre Antero Henrique, chargé de s’occuper des ventes de joueurs, Luis Campos a enrôlé Luca Cattani pour prendre en charge le centre de formation, accompagné de Yohan Cabaye. Chez les féminines, c’est Angelo Castellazzi, ex-bras droit de Leonardo, qui a pris le poste de directeur sportif. Si certaines décisions émanent directement de Luis Campos, d’autres dont en revanche sont le fruit de discussions avec Nasser Al-Khelaïfi, Christophe Galtier et Kylian Mbappé, en témoigne la récente venue de Julien Maynard au pôle communication du club.