PSG Mercato : Le Paris SG finalise le transfert d'un cadre !

Publié par Thomas le 24 août 2022 à 12:36





PSG Mercato : Très actif sur le marché des transferts, le Paris SG est sur le point de finaliser le transfert de l'un des cadres du vestiaire.

PSG Mercato : Keylor Navas est attendu sous peu à Naples

Les départs s’enchaînent au Paris Saint-Germain, à plus d’une semaine de la fermeture du marché des transferts. Alors qu'Antero Henrique a finalisé mardi soir la résiliation de contrat de l’Espagnol Ander Herrera, qui rejoindra gratuitement l’Athletic Bilbao, le Paris SG se rapproche d’un nouveau départ colossal. Figure du vestiaire Rouge et Bleu depuis son arrivée en 2019, Keylor Navas va bien quitter le Parc des Princes dans les prochains jours pour s’engager en Serie A.

Annoncé dans les plans de Naples, le portier costaricien a récemment donné son accord à l’équipe de Luciano Spalletti pour une arrivée cet été. D’après le Corriere dello Sport, un dirigeant napolitain, Maurizio Micheli, s’est rendu hier à Paris pour finaliser l’arrivée de Navas. Barré par la concurrence féroce de l’Italien Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait vu en début de saison son nouveau coach, Christophe Galtier, le reléguer au second plan dans la hiérarchie des gardiens. Selon La Repubblica, le PSG et Naples auraient bouclé un accord en début de semaine pour le transfert de l’ancien portier du Real Madrid. Navas est attendu chez les Azzurri pour endosser un rôle de titulaire dans les buts, devant un certain Salvatore Sirigu.

Pièce maîtresse de l’effectif Rouge et Bleu qui s'est hissé en finale puis en demi-finale de Ligue des Champions en 2020 et 2021, Keylor Navas laissera une trace mémorable dans le cœur des supporters parisiens. Le joueur devrait débarquer libre après avoir résillier son contrat avec le Paris SG, une option privilégiée par le club italien. Selon Alfredo Pedulla, Keylor Navas aurait récemment demandé des informations à Donnarumma sur la ville italienne dans l'optique de s'y installer prochainement. En parallèle, le PSG travaille toujours sur un autre deal à Naples.

PSG Mercato : L’arrivée de Fabian Ruiz se précise au Paris SG

Légèrement mis en stand-by ces derniers jours, la venue du milieu espagnol Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain est également proche. Selon La Repubblica, ces prochaines heures seront " décisives pour le recrutement de Keylor Navas et le départ de Fabian Ruiz au PSG ", qui ne rentre plus dans les plans napolitains. Le joueur de 26 ans a déjà donné son feu vert à Luis Campos mais les négociations ne sont pas totalement bouclées entre Paris et le club de Serie A. De futurs départs dans la capitale devraient débloquer économiquement l’opération. L’international espagnol devrait avoir un rôle de doublure dans l’entrejeu mais aussi au poste de N°10, pour suppléer Lionel Messi.