Barça Mercato : Accord total, Umtiti en route vers son nouveau club

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 16:06





Barça Mercato : En difficulté avec le FC Barcelone depuis quelques années, Samuel Umtiti va s'engager avec un club italien pour se relancer.

Barça Mercato : Samuel Umtiti s'engage à Lecce

Samuel Umtiti s'apprête à changer d'air, lui qui n'arrive plus à retrouver son niveau qui lui a permis d'être champion du monde avec l'Équipe de France en 2018. Le défenseur ne rentre plus dans les plans du FC Barcelone depuis quelques années. Il n'a disputé que 27 matches de championnat en 3 ans, dont un seul petit match la saison dernière. Umtiti voudrait de nouveau retrouver un niveau compétitif et s'apprête à quitter le club pendant un an en s'engageant sous la forme d'un prêt à Lecce, promu en Serie A.

Alors qu'il n'aura sûrement aucune minute de jeu cette saison suite à l'arrivée de Jules Koundé et Andreas Christensen, Samuel Umtiti n'a pas eu d'autres choix que de quitter le club s'il souhaite se relancer. L'international français s'est laissé convaincre par les arguments du club italien qui lui proposent un projet intéressant où il retrouvera sa forme et le plaisir de jouer au football. Un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et Lecce au sujet de son salaire, le promu souhaite " que le Barça prenne en charge la totalité des frais du défenseur central, ce que les Blaugranas sont prêts à accepter à condition que le contrat de prêt comprenne une sorte de compensation financière au fur et à mesure que le joueur gagne en temps de jeu ", a déclaré le président du club.

Barça Mercato : Un prêt gagnant pour les deux parties

Alors que l'officialisation de ce prêt devrait survenir dans les prochaines heures, ce dernier peut s'avérer gagnant pour les deux parties. Lecce a besoin de renforts pour s'aventurer en Serie A et viser le maintien, puis il compte sur l'expérience du champion du monde pour les guider. Quant à Umtiti, il pourra espérer faire une saison pleine sportivement, lui qui apprécie particulièrement le football italien où il considère que la Serie A est le meilleur endroit pour retrouver pleinement ses capacités sur la pelouse. Le Natif de Yaoundé voudrait revenir la saison prochaine au FC Barcelone en espérant pouvoir de nouveau fouler la pelouse du Camp Nou régulièrement.

Ce transfert est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone si Samuel Umtiti arrive à s'installer pleinement au sein de l'effectif de Lecce. Cela pourrait dégager une masse salariale qui pourrait être utile dans de futurs mercato. Pour l'inscription de Jules Koundé, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers Chelsea devrait suffire.