OL Mercato : 40M€, un transfert au milieu imminent à Lyon

24 août 2022





OL Mercato : Un transfert au milieu se profile à l’Olympique Lyonnais. West Ham aurait dégainé une offre colossale pour boucler le transfert de Lucas Paqueta.

Peter Bosz a confirmé la semaine dernière que trois joueurs pourraient encore quitter l’ OL d’ici la fin du mercato estival. « S’il y a des joueurs qui partent, ce sera 1 à 2, voire 3 joueurs, pas plus », avait-il lâché en conférence la semaine dernière. Outre Moussa Dembélé et Houssem Aouar, convoités respectivement par Manchester United et Nottingham Forest, Lucas Paqueta est aussi concerné. Il est la cible prioritaire de Newcastle depuis le mercato hivernal et Manchester City garde un œil sur lui en cas de départ de Bernardo Silva.

Mais ces derniers jours, West Ham est passé à l’offensive. Selon The Athletic, le club londonien a transmis une offre d'un montant d'environ 40 millions d'euros à l’Olympique Lyonnais pour recruter le meneur de jeu de 24 ans. La source précise toutefois qu’il n’y a « pas encore d'accord, mais les pourparlers avancent sur les frais et les conditions personnelles pour le milieu de terrain ».

OL Mercato : Lyon va-t-il laisser filer Lucas Paqueta cet été ?

L’ OL va-t-il laisser filer Lucas Paqueta à quelques jours de la fermeture du marché des transferts ? La question est au centre des réflexions à Lyon, car le Brésilien est un joueur important du dispositif tactique de Peter Bosz. L’entraineur des Gones et le club comptent sur lui pour permettre à leur équipe de décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions cette saison. Perdre un joueur du calibre de l’international brésilien (33 sélections, 7 buts) dans les derniers instants du mercato, sans pouvoir le remplacer, serait donc un mauvais coup pour le club rhodanien.

En effet, il serait difficile à l’ OL de trouver, dans un court délai, un joueur de la trempe de Lucas Paqueta, s’il est transféré cette semaine. Acheté à 20 M€ à l'AC Milan à l'été 2020 et sous contrat à Lyon jusqu'en 2025, le N°10 des Lyonnais est évalué à 35 M€ sur le marché des transferts. À noter que Lyon compte 2 victoires en 2 matches disputés en Ligue 1 et pointe à la 4e place au classement de la Ligue 1, en attendant de jouer son match reporté contre le FC Lorient.