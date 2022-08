OL - AC Ajaccio : Peter Bosz pousse déjà un coup de gueule

Publié par Ange A. le 06 août 2022 à 00:42

OL - AC Ajaccio : Lyon a lancé sa saison par un succès contre le promu. Peter Bosz n’est pas emballé par la prestation de ses poulains.

OL - AC Ajaccio : Lyon débute par une victoire contre Ajaccio

L’Olympique Lyonnais a ouvert la saison 2022-2023 avec la réception de l’AC Ajaccio ce vendredi. Pour cette sortie inaugurale, l’ OL s’est imposé contre le promu ajaccien (2-1) grâce à ses recrues. De nouveau prêté à Lyon cette saison, Tetê a ouvert le score pour les Gones avant le premier quart d’heure (12e). Le capitaine Alexandre Lacazette a doublé la mise sur penalty (22e). Les visiteurs ont réduit la marque sur un penalty transformé par Thomas Mangani (30e) suite à une sortie mal maîtrisée d’Anthony Lopes. Le portier lyonnais a d’ailleurs été expulsé suite à son geste sur El Idrissy. Les Corses ont également fini à dix suite à l’expulsion de l’ancien Stéphanois Romain Hamouma avant la mi-temps.

La colère de Peter Bosz malgré le succès des Gones

Peter Bosz a livré son analyse après ce court succès. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais se contente du résultat. Le coach de l’ OL déplore les lacunes défensives de ses poulains, notamment sur le penalty concédé par son portier. « On a gagné, c’est le plus important. On a pas mal démarré, mais je n’ai pas aimé les cinq premières minutes. On a fait des choses bien, comme lors du penalty de Tetê. On peut mieux faire, mais le carton rouge... tu gagnes 2-0 et franchement, ce n’était pas bien. D’abord, Antho [Lopes]. Mais, on était mal placé en défense également. Tout le monde était bien, mais tu ne peux pas essayer de mettre 3-0 tout le temps. Le carton rouge a fait un effet de choc », a noté le technicien néerlandais au micro de Prime Video avant de se montrer confiant pour la suite.

« On a fait une bonne préparation et j’ai confiance. On est premiers ! On doit prendre tous les points devant ce public », a poursuivi l’entraîneur lyonnais. Pour sa prochaine sortie, Lyon se déplace sur la pelouse du FC Lorient dimanche le 14 août.