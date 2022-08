RC Strasbourg Mercato : Deux belles signatures enregistrées au RCSA

Publié par ALEXIS le 25 août 2022 à 20:06





RC Strasbourg Mercato : Deux jeunes joueurs ont signé au RCSA, alors qu’un gros départ se complique à quelques jours de la fin du mercato.

RC Strasbourg Mercato : Walid Hasbi et Anas Nanah s'engagent avec le RCSA

En attendant les derniers renforts au sein de l’équipe de Julien Stéphan, le RC Strasbourg a attiré deux joueurs prometteurs en Alsace. L’information provient de Loïc Tanzi du journal L’Équipe. Selon le journaliste, il s’agit de Walid Hasbi (gardien de but, 18 ans) et Anas Nanah (arrière latéral gauche, 19 ans) qui ont signé avec le RCSA. Ces jeunes joueurs arrivent de l'académie Mohammed VI du Maroc. D’après la source, Walid Hasbi et Anas Nanah vont renforcer l'équipe réserve du Racing Club de Strasbourg dans un premier temps. Leur progression et performance seront cependant surveillées de près par le staff de Julien Stéphan, entraîneur de Strasbourg.

RC Strasbourg Mercato : Ludovic Ajorque parti pour rester au RCSA

Disposant d’un bon de sortie et courtisé par plusieurs clubs, dont Everton en Premier League et le Hertha Berlin en Bundesliga, Ludovic Ajorque est parti pour rester au RC Strasbourg. Si l’on en croit le quotidien sportif, il n’y a toujours pas d’offres convenables à la direction du RCSA, malgré les discussions avec le club allemand. Alors qu’il reste une semaine pour la fermeture du mercato estival, l'avenir du buteur du RCSA se précise. « Ajorque devrait rester au Racing. Ses autres prétendants n'ont pas proposé les 12 M€ que le RC Strasbourg attend (le Hertha Berlin a proposé 5 M€ puis un prêt avec option d'achat à 6 M€) ou ne sont jamais passés à l'action (Everton, Wolverhampton, Majorque) », selon la source.

Les informations du journal sportif sont confirmées par Alsa’Sports. D’après le média régional, « Ludovic Ajorque devrait bel et bien poursuivre sa carrière au sein du RC Strasbourg, tout du moins pour la saison à venir », à moins qu’un club ne passe à l’offensive dans les derniers instants du mercato estival.