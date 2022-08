PSG Mercato : Officiel, une star arrive dans l’attaque du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 25 août 2022 à 15:06





PSG Mercato : Alors qu’Antero Henrique s’active pour boucler les départs des indésirables, le Paris SG a officialisé ce jeudi une arrivée en attaque.

PSG Mercato : La remplaçante de Katoto signe pour 2 ans

Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou droit et d'une fissure du ménisque lors du dernier Euro féminin en Angleterre et opérée le 22 juillet passé, Marie-Antoinette Katoto ne devrait pas revenir sur les terrains avant mars 2023. En attendant la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, le nouvel entraîneur des féminines Gerard Prêcheur a demandé et obtenu le renfort d’une nouvelle attaquante.

Le club de la capitale a annoncé ce jeudi « la signature de Berglind Björg Thorvaldsdottir pour une durée de deux saisons. L’attaquante évoluera avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2024 ». L’internationale islandaise de 30 ans va donc suppléer Katoto au sein de l’équipe parisienne. Après la signature de son contrat, l’ancienne joueuse de SK Brann a livré ses premières impressions.

PSG Mercato : Les premiers mots de Björg Thorvaldsdottir

Avant même le communiqué du Paris Saint-Germain annonçant l’arrivée de Berglind Björg Thorvaldsdottir, son ancien club, SK Brann, avait déjà confirmé son départ en assurant que « le PSG a fait une offre à laquelle nous ne pouvions pas dire non […] mais nous lui souhaitons bonne chance pour la suite ». Après un passage au Havre AC durant la saison 2020-2021, Thorvaldsdottir va défendre le couleurs parisiennes durant les deux prochaines saisons. Une signature qui réjouit énormément la principale concernée.

« Devenir une joueuse de cet énorme club qu’est le Paris Saint-Germain est un sentiment incroyable. Cela a toujours été un de mes rêves, je suis donc vraiment heureuse d’être ici (…) Mes objectifs de la saison ? Gagner autant que possible ! J’arrive dans un club qui est habitué à gagner. C’est ce que je recherche. J’ai aussi hâte d’être sur le terrain et de voir tout le monde dans les tribunes. Je suis impatiente de découvrir ça ! », a déclaré la nouvelle coéquipière de Grace Geyoro.