FC Lorient Mercato : Le FCL souhaite recruter un milieu de l'AS Monaco

Publié par Anthony le 25 août 2022 à 17:35





FC Lorient Mercato : Alors que Bamba Dieng est toujours souhaité au FCL, le club breton veut aussi recruter un milieu de l'AS Monaco.

FC Lorient Mercato : Le FCL veut Maghnes Akliouche

Le FC Lorient va sûrement être l'un des clubs à suivre en cette fin de mercato. Le FCL insiste pour recruter le Marseillais Bamba Dieng et pourrait aussi se séparer de sa pépite Armand Laurienté. Ce dernier devrait s'envoler à l'US Sassuolo, de quoi financer le transfert de l'avant-centre sénégalais. L' OM en attendrait environ 15 millions d'euros pour son joueur. Mais les Merlus sont aussi sur un autre dossier et voudraient s'octroyer les services d'un milieu évoluant à l'AS Monaco.

Le joueur en question est Maghnes Akliouche et le FCL a déjà fait une proposition de prêt sans option d'achat pour s'octroyer les services de la pépite monégasque rapporte L'Équipe. Le joueur concerné aimerait se faire prêter pour gagner du temps de jeu, lui qui n'a joué que 47 minutes la saison dernière avec l'équipe pro. Le joueur a joué 11 matches dans l'équipe B trouvant le chemin des filets trois fois et délivrant aussi trois passes décisives. Mais pour l'instant, la réponse de l'AS Monaco est négative puisque le club du Rocher bloque, pour le moment, tout départ du jeune international français (7 sélections avec les U20)

FC Lorient Mercato : Sassuolo accélère pour Laurienté

Le FC Lorient souhaite clôturer le dossier d'Armand Laurienté rapidement, mais le club est intransigeant et demanderait au moins 12 millions d'euros pour son joueur. L'US Sassuolo ne semblait pas pouvoir s'aligner sur cette offre jusqu'à ce que la vente de Giacomo Raspadori à Naples intervienne, de quoi relancer les débats. Un accord entre le joueur et le club de Serie A aurait déjà été trouvé et Laurienté serait prêt à partir en Italie. Il ne reste alors plus qu'à financer le transfert du joueur et les discussions en cours avanceraient dans le bon sens entre les deux clubs.