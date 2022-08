OM Mercato : Un indésirable a tranché pour son avenir à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 26 août 2022 à 01:46





OM Mercato : Cette semaine, l’Olympique de Marseille espère se séparer de plusieurs indésirables. Mais un attaquant refuse de partir.

OM Mercato : Cédric Bakambu déterminé à rester à Marseille

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estivale, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont encore du pain sur la planche. Si une ou deux recrues supplémentaires sont espérées à l’ OM, la direction marseillaise s’active aussi en coulisse pour réduire son effectif devenu trop imposant. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’Arkadiusz Milik a quitté le club phocéen pour rejoindre la Juventus. Et ce n’est pas encore terminé.

Actuellement, l’Olympique de Marseille compte toujours plusieurs joueurs indésirables au sein de son effectif. Leur avenir se jouera sans doute ces prochains jours. C’est notamment le cas de Cédric Bakambu. L’attaquant congolais ne rentre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Igor Tudor, qui ne serait pas l’idée de se séparer de lui en cette fin de mercato. La direction marseillaise s’activerait donc en coulisse pour le vendre dès cet été. D’autant plus que l’ancien joueur de Villarreal conserve toujours une belle cote du côté de l’Espagne.

Depuis quelques jours déjà, la presse espagnole évoque un intérêt permanent du Celta Vigo pour Cédric Bakambu. Todo Fichajes révèle que l’entraîneur des Celestes, Eduardo Coudet, aurait contacté l’attaquant marseillais en vue de le convaincre de rallier le Celta Vigo cet été. Mais la réponse du joueur fut sans équivoque. Foot Mercato assure que Cédric Bakambu maintient sa position inchangée et n’a pas l’intention de bouger. Il est déterminé à poursuivre son aventure à l’ OM.

OM Mercato : D’autres joueurs poussés vers la sortie

Cédric Bakambu n’a donc pas l’intention de quitter l’Olympique de Marseille, six mois seulement après son arrivée. Il est heureux dans la cité phocéenne et est déterminé à disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs marseillaises. Cette position ferme du joueur contrarie sans doute les plans de l’OM en cette fin de mercato. Le club phocéen ne désespère pas et œuvre toujours en coulisse pour se séparer de ses indésirables. Jordan Amavi, Duje Caleta-Car ou encore Bamba Dieng sont également proches de quitter le navire marseillais.